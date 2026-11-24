La speciale puntata di La7 con Corrado Augias e Matteo Zuppi sul fine vita, pianificata prima della morte del giornalista a 91 anni. Dettagli e risposte.

La puntata speciale de "La Torre di Babele", trasmessa ieri sera su La7, rappresenta l'ultimo, lucido e premuroso commiato di Corrado Augias dalla televisione italiana. Il giornalista scomparso il 19 novembre all'età di 91 anni aveva ideato insieme al direttore di rete Andrea Salerno questa trasmissione-testamento, concepita pochi giorni prima della sua morte. L'obiettivo era non lasciare i telespettatori senza un saluto finale, creando un momento di riflessione profonda e sincera.

La genesi del saluto finale pianificato

Corrado Augias aveva scelto personalmente la data e la struttura di questo addio, consapevole di non avere più molto tempo. Il giornalista aveva organizzato personalmente l'appuntamento, selezionando ogni elemento dello speciale per garantire che il messaggio fosse esattamente come lo desiderava. Aveva chiesto esplicitamente di andare in onda di lunedì sera, la serata di riferimento per la sua presenza su La7 da tre anni, a partire da settembre 2023.

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Il direttore di rete Andrea Salerno ha raccontato al Corriere della Sera come i due siano rimasti in contatto fino all'ultima ora. Augias, descritto come lucido, intelligente e lungimirante, aveva partecipato attivamente alla composizione della scaletta. Hanno stabilito insieme quali brani delle puntate precedenti utilizzare, come assemblare i dialoghi e quale sigla impiegare, trasformando la trasmissione in un vero e proprio testamento editoriale.

Il confronto con il cardinale Matteo Zuppi

Il cuore dello speciale è costituito dal dialogo intenso e diretto con il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. Questa discussione, tratta da un episodio andato in onda due mesi prima, verteva sul tema delicato del fine vita e sulla dignità dell'uomo davanti alla morte. Augias aveva aperto la discussione ammettendo la propria sensibilità verso l'approssimarsi della fine naturale dell'esistenza.

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Il giornalista aveva descritto con crudezza la propria esperienza in ospedale, dove trascorreva giornate attaccato a tubi e apparati, vedendo passare cielo e alba senza sentire di vivere davvero. Per Augias quella non era vita, ma una sopravvivenza meccanica che non desiderava continuare. Aveva espresso con chiarezza la volontà di non voler vivere in quel modo, ponendo una domanda cruciale al prelato sul diritto di decidere autonomamente il momento del proprio addio.

Il cardinale Matteo Zuppi ha risposto con pacatezza e un sorriso, ribadendo la posizione della Chiesa che protegge la vita anche quando è debolissima, evitando sia l'accanimento terapeutico sia l'eutanasia. Invece di dare una risposta tecnica, il prelato ha descritto un gesto di vicinanza umana: prendere per mano il giornalista per non lasciarlo solo. Questa risposta affronta la grandezza della vita e il limite inevitabile che nessuno vuole cancellare, offrendo consolazione più che dottrina.

L'ultimo messaggio ai giovani e la malattia

In chiusura della puntata speciale, Corrado Augias ha affidato al suo voice-over registrato poco prima di morire un ultimo invito rivolto alle nuove generazioni. La voce è rimasta sola a trasmettere queste parole, scritte nella piena consapevolezza che sarebbero state ascoltate dopo la sua scomparsa, creando un effetto commovente e solenne. Il giornalista ha citato Antonio Gramsci per esortare i giovani a istruirsi, agitarsi e organizzarsi per affrontare le sfide future.

La malattia era stata tenuta nascosta per anni, ma gli ultimi mesi sono stati vissuti con le cure palliative, accompagnati dalla famiglia. La figlia Natalia ha raccontato che il giornalista ha sofferto, ma poi ha detto basta alle terapie invasive, affidandosi alle cure dedicate con tutti i suoi cari accanto, inclusa la moglie e la figlia. Era molto legato ai nipoti, tra cui Pietro, che è arrivato da Oxford per gli ultimi momenti.

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Questa trasmissione speciale non è solo un ricordo televisivo, ma un documento storico del pensiero di un intellettuale che ha affrontato la morte con dignità e lucidità. Corrado Augias ha voluto che il suo ultimo messaggio fosse una riflessione sulla vita, sulla sofferenza e sulla speranza, lasciando ai telespettatori le parole di Gramsci come eredità morale. La scelta di trasmettere l'ultima apparizione il lunedì sera, la sua serata da tre anni, chiude un ciclo naturale e rispettoso della sua carriera e della sua persona.