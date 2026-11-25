Nella puntata con il cardinale Matteo Zuppi, Corrado Augias affronta il diritto a non soffrire e il fine vita, aprendo un confronto sul posizionamento della Chiesa cattolica.

Corrado Augias, giornalista dichiaratosi ateo, ha scelto come ideale testamento civile ed etico una puntata in cui dialoga con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il tema centrale è il fine vita, affrontato in un confronto che molti commentatori considerano di particolare rilievo per il rapporto tra la Chiesa cattolica e la libertà individuale.

Il dialogo si concentra sulla sofferenza, sul diritto a non soffrire inutilmente e sulla possibilità di disporre della propria vita, che Augias definisce una proprietà di cui ognuno può disporre. La questione di fondo, secondo quanto emerge dalla puntata, riguarda chi possa sostituirsi alla volontà dell'interessato quando questa è espressa liberamente.

Also read Corrado Augias e il finale della Torre di Babele: dialogo con Zuppi

Il diritto a non soffrire nel dialogo di Augias

Nel corso della puntata, Augias affronta il diritto a non soffrire inutilmente come punto centrale della sua riflessione. Il giornalista parla della propria sofferenza e di quella di molte altre persone, interrogandosi sul motivo per cui la gerarchia vaticana senta il dovere di condannare chi intende esercitare questa libertà.

Augias ipotizza anche il proprio caso concreto, rivolgendosi direttamente al cardinale Zuppi. Chiede quale sarebbe la risposta del porporato a una persona che non intende più soffrire e vuole salvaguardare la propria dignità.

Advertisement

Il giornalista si chiede perché non si voglia comprendere che, in alcuni momenti della vita, si può desiderare di morire proprio in nome della vita stessa. È una domanda che, nel dialogo, resta aperta e non trova una risposta dottrinale netta.

Zuppi offre accompagnamento, non il rifiuto

Il cardinale Matteo Zuppi non si rifugia nel dogma né nell'atto di fede, e nelle sue parole non compare mai un netto 'No, non si può'. Secondo la ricostruzione della puntata, Zuppi risponde con pietà e comprensione, mostrando una difficoltà che il testo descrive come umana e comprensibile.

Zuppi non condanna i predecessori che quel rifiuto lo hanno pronunciato e fatto valere. Il cardinale offre invece il concetto di accompagnamento, ponendosi al fianco di Augias e di chi vive la stessa condizione per fare con loro l'ultimo tratto del cammino.

Il testo sottolinea però che, pur nella vicinanza offerta, resta un limite: a un certo punto della vita si è soli. Questa consapevolezza emerge dalla stessa conversazione, in cui la consolazione offerta dal cardinale viene presentata come insufficiente rispetto alla domanda posta da Augias.

Il precedente di Piero Welby e le reazioni della Chiesa

Il precedente che Augias richiama è quello di Piero Welby, che anni fa rivendicò il diritto di non soffrire e la libertà di disporre di sé stesso. Allora il cardinale Camillo Ruini, all'epoca presidente della Cei, si mostrò più rigido, dicendo no ai funerali religiosi.

Advertisement

Secondo il testo, quel rifiuto non toccava soltanto il defunto ma anche i vivi, che non ricevettero il conforto e la consolazione di un rito religioso. Zuppi, nel dialogo, cerca una spiegazione per quella scelta, invitando però ad andare oltre, senza dissociarsene in modo esplicito.

Al funerale di Piero Welby, celebrato in forma laica nella piazza davanti alla chiesa, comparvero alcune suore. Il testo non dice nulla di loro, ma le descrive come donne che, nella gerarchia cattolica, restano relegate a un passo indietro, e le considera autrici di un gesto di rottura simile a quello compiuto da Zuppi nel dialogo.

La presa di posizione del presidente della Cei è definita come un momento di grande novità, quasi uno strappo. Il testo ricorda inoltre che la Curia, come ogni luogo di potere, non è un monolite e che all'interno delle mura vaticane qualcuno potrebbe aver reagito con perplessità.

Effetti sul dibattito sul fine vita in Italia

Il dialogo tra Augias e Zuppi produce un effetto concreto sul dibattito pubblico, perché una figura al vertice della Conferenza Episcopale Italiana sceglie di non pronunciare un rifiuto netto su una richiesta di fine vita. Per i cittadini che si confrontano con la sofferenza e con le decisioni sul proprio percorso di cura, questo tono rappresenta un segnale diverso rispetto al passato.

La fonte non indica date né procedure ufficiali per i prossimi passi della Chiesa su questo tema, quindi non è possibile stabilire quali ricadute concrete avrà la posizione espressa da Zuppi. Ciò che il testo documenta è la distanza tra il No pronunciato nel caso di Welby e l'offerta di accompagnamento formulata oggi dal cardinale.