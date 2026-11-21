È scomparso a 78 anni Corrado Augias, giornalista e scrittore. La Rai rende omaggio al celebre opinionista, morto nello stesso giorno di Piero Vigorelli.

Corrado Augias è morto all'età di 78 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama culturale italiano. Il celebre giornalista, scrittore e opinionista ha lasciato questa vita in modo dignitoso, scegliendo lui stesso il momento del suo addio con un coraggio che ha ammazzato migliaia di persone.

La sua carriera è stata caratterizzata da una capacità unica di muoversi tra carta stampata, televisione e libri. Ha esplorato temi che spaziavano da Beethoven a Shakespeare, dalle grandi città del mondo fino alla figura di Gesù, dimostrando una curiosità insaziabile per la conoscenza umana.

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La malattia e l'ultimo desiderio di libertà

Corrado Augias ha affrontato la sua malattia con lucidità e forza. Le chiamate per salutare gli amici sono state un momento cruciale del suo percorso finale. L'ultimo desiderio era chiaro: decidere lui quando andarsene. Questa scelta rifletteva la sua indipendenza intellettuale.

Natalia Augias, figlia del giornalista, ha ricordato come il padre era solito stringere solo la mano in pubblico. Gli abbracci sono stati riservati ai giorni finali, quando la famiglia e gli amici più stretti potevano essere vicino a lui. Questo dettaglio mostra la sua riservatezza anche nell'ultimo momento di vita.

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Il tributo della Rai e di Fiorello

La Rai ha salutato Corrado Augias insieme ad altri colleghi scomparsi nello stesso giorno. Piero Vigorelli è un altro giornalista il cui addio è stato accompagnato da grande commozione. La programmazione televisiva è stata adattata per rendere omaggio a queste figure chiave del giornalismo italiano.

Fiorello, conduttore radiofonico e televisivo, ha dedicato parole commoventi a Corrado Augias. Ha sottolineato che quando si afferra il senso della vita, è ora di morire. Questo pensiero sintetizza la filosofia di vita di un uomo che ha sempre cercato la verità.

Le radici di un divulgatore instancabile

La storia di Corrado Augias inizia in un contesto difficile. Da bambino ha trascorso un periodo in Libia al seguito del padre Carlo. Carlo era ufficiale della Regia Aeronautica, un dettaglio che mostra la sua origine militare. Questa esperienza ha segnato la sua formazione iniziale.

È cresciuto nel quartiere di Porta Latina a Roma. Erano gli anni della guerra e della scarsità di cibo. Le Mura Aureliane hanno funzionato come un enorme parco giochi per i bambini di quel periodo. Queste esperienze hanno temprato il suo carattere e la sua resilienza.

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La formazione intellettuale e l'incontro cruciale

Al liceo, Corrado Augias è diventato convittore in un collegio cattolico di viale Manzoni. È stato lì che ha incontrato il professore di italiano Durante. Quest'incontro è stato fondamentale per la sua vita. Durante gli ha trasmesso la passione per la letteratura, influenzando il suo futuro professionale.

Per decenni, Corrado Augias è stato uno dei volti più autorevoli della divulgazione culturale italiana. La sua capacità di comunicare con chiarezza ha raggiunto un pubblico vastissimo. Il suo lascito culturale continuerà a ispirare generazioni future di giornalisti e scrittori.