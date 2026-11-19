Corrado Augias, a 90 anni, condivide con Repubblica le sue riflessioni sulla morte, la carriera in Rai e La7 e il rispetto per i giovani giornalisti italiani.

Corrado Augias, figura di spicco del giornalismo italiano, ha rilasciato un'intervista significativa al quotidiano Repubblica pochi giorni prima del suo novantesimo compleanno nel gennaio 2025. Nel racconto, il giornalista ha delineato un ritratto profondo della sua vita professionale, iniziata oltre sessant'anni fa nella carta stampata e proseguita in televisione, con passaggi chiave dalla Rai a La7.

Riflessioni sulla morte e dignità del fine vita

Corrado Augias ha espresso con chiarezza il desiderio di morire senza dolore, definendo la morte una "scocciatura" che interrompe progetti e affetti, tra cui la crescita dei nipoti. L'intervistato ha escluso categoricamente l'ipotesi di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera, citando l'esperienza di un amico che ha trovato pace attraverso una somministrazione di morfina durante un'agonia lunga.

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Il giornalista ha ricordato come la medicina avesse trovato la soluzione migliore per porre fine alle sofferenze, evitando l'uso di tubi e macchinari. Augias ha dichiarato la sua convinzione che, con l'ultimo sospiro, tutto finisca grazie a Dio, eliminando la necessità di fare i conti con nessuno.

Disciplina di ferro e carriera giornalistica

Corrado Augias ha descritto il giornalismo come una disciplina di ferro, basata sulla gestione rigorosa del tempo e sulla velocità. Ricordando i suoi anni come corrispondente da New York a metà degli anni Settanta, ha raccontato di vivere con sei ore di ritardo rispetto a Roma, con una routine frenetica che lo vedeva in redazione la mattina presto per gestire l'editto pomeridiano in Italia.

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La tecnica del giornalista richiede memoria, esperienza, un archivio solido e la capacità di radunare le idee rapidamente. Augias ha sottolineato come questi trucchi siano essenziali per tenere insieme la giornata lavorativa, trasformando la velocità da pericolo a pregio fondamentale della professione giornalistica.

Relazione con il pubblico e critica sui social

Dopo oltre sessant'anni in Rai e il passaggio a La7, Corrado Augias ha maturato una notevole esperienza nel gestire le critiche e il rapporto con il pubblico. Ha distinto nettamente tra la critica professionale, che accetta come parte del gioco, e gli insulti personali ricevuti tramite social media o email, che definisce degradanti e offensivi.

Il giornalista italiano si presenta oggi come un novantenne che gode di molta affettuosità oltre che popolarità, sfruttando la figura del vecchio gentiluomo dotato di buona memoria e lume di ragione. Ha affermato di mantenere il controllo dell'uditorio grazie a un mix di tecnica, istinto e capacità di raccontare argomenti come la storia e la musica.

Eredità culturale e lezioni dai mentori

Corrado Augias ha riconosciuto di aver imparato molto da Luciano Garbatini, fondatore della rubrica culturale di Repubblica, e da Eugenio Scalfari, fondatore del giornale stesso. La sua carriera è stata segnata da una grande eredità fatta di programmi televisivi, libri e interviste che hanno contribuito a definire la sua personalità e il suo stile.

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Nel suo ultimo ritratto, Augias ha anche sottolineato l'importanza di dare ai giovani la possibilità di fare la gavetta, pur riconoscendo che l'Italia è un paese di vecchi. Questa riflessione completa il quadro di un giornalista che ha saputo adattarsi ai tempi, mantenendo intatta la sua dignità intellettuale e il rispetto per il pubblico.