Natalia Augias ricorda il padre Corrado Augias tra gli abbracci degli ultimi giorni, l'amore lungo quasi settant'anni con Daniela Pasti e il rigore di un uomo poco incline alle effusioni.

Natalia Augias, giornalista e corrispondente Rai da Londra, ha affidato a Repubblica un'intervista intima sugli ultimi giorni di vita del padre Corrado Augias, scomparso di recente. La figlia, 62 anni, racconta un rapporto fatto di rigore pubblico e tenerezza privata, costruito in decenni di vita familiare e di lavoro. Nel colloquio con il quotidiano romano ricostruisce il legame con il padre, con la moglie Daniela Pasti e con i tre nipoti.

Il ritratto che emerge è sospeso tra il dolore del distacco e il ricordo dei gesti quotidiani. Natalia Augias riferisce che il padre, nei giorni finali, voleva stringersi a lei e ai familiari, fino al momento in cui ha detto basta.

Also read Corrado Augias, addio a 91 anni: la figlia Natalia racconta l'uomo e il giornalista

Gli abbracci degli ultimi giorni di Corrado Augias

Negli ultimi giorni Corrado Augias ha abbracciato la figlia più volte del solito. Natalia Augias racconta che, prima di dire basta, la famiglia si è stretta a lui più e più volte, e che il padre ha voluto salutarli ricordando le parole di Seneca.

Secondo il racconto della figlia, il messaggio di congedo era semplice: stringere ogni ora e non dipendere dal domani, impadronendosi dell'oggi. Natalia Augias definisce il padre la misura di ogni cosa e dice che di lui le mancherà tutto.

Advertisement

Il rapporto con il padre, però, non è sempre stato fatto di gesti affettuosi in pubblico. Natalia ricorda che Corrado Augias andava a prenderla all'aeroporto al rientro da Londra, ma invece di abbracciarla le stringeva la mano, perché, diceva, non bisognava fare troppe scene.

Il legame con Daniela Pasti e la figura del padre

Il legame più forte di Corrado Augias è stato quello con la moglie Daniela Pasti, a lungo firma culturale di Repubblica. Natalia Augias spiega che la coppia è rimasta insieme per quasi settant'anni, un periodo che il padre considerava la parte più importante della sua vita.

Natalia racconta che i genitori si sono conosciuti d'estate a Dobbiaco, quando Daniela Pasti aveva 17 anni e Corrado Augias ne aveva 23. Nel viaggio di nozze, i due erano partiti per la Spagna in autostop e, per la scarsità di denaro, durante il viaggio dormivano nei cimiteri, quando non erano ospitati dalla resistenza antifranchista. Il padre amava ricordare quell'esperienza come una piccola impresa.

Negli ultimi mesi, mentre la malattia avanzava, Corrado Augias chiedeva spesso di guardare una fotografia scattata da uno dei nipoti. Nell'immagine l'uomo camminava di spalle, abbracciato alla moglie, e secondo la figlia gli ricordava un verso di un poeta tedesco: 'Siamo andati attraverso l'affanno e le gioie, mano nella mano'.

Advertisement

Nipoti, vacanze e il lato tecnologico di Corrado Augias

Con i nipoti David, 35 anni, e i gemelli Micol e Marco, 31 anni, Corrado Augias aveva imparato a rallentare il proprio ritmo. Natalia Augias ricorda le vacanze ad Asiago e la casa di campagna a Todi, dove il nonno trascorreva tempo con la famiglia.

Il padre, racconta ancora la figlia, aveva dato ripetizioni estive a uno dei nipoti dopo un anno scolastico difficile. Per Natalia Augias è un gesto che mostra il lato più paziente di un uomo che, per il resto della vita, aveva un ritmo di lavoro molto veloce.

Natalia descrive anche un aspetto poco noto dell'intellettuale. Corrado Augias, spiega, sapeva smontare e rimontare qualsiasi oggetto e leggeva i libretti delle istruzioni di ogni apparecchio, dagli iPhone agli elettrodomestici. Secondo la figlia, era perfino più tecnologico dei suoi figli, e la sua curiosità non si è mai spenta.