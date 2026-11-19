Corrado Augias racconta sessant'anni di Rai, dal monopolio democristiano all'ascesa della contronarrazione politica. Un diario critico sulla trasformazione dell'informazione pubblica.

Corrado Augias, giornalista e scrittore di fama internazionale, ha pubblicato oggi il nuovo volume "Lei" edito da Einaudi, un testo che fonde la sua biografia personale con la storia contemporanea del Paese. L'autore ripercorre gli eventi chiave dalla sua infanzia in Libia fino alla sua lunga carriera nell'ente radiotelevisivo pubblico, analizzando le trasformazioni culturali e politiche che hanno segnato il giornalismo italiano negli ultimi decenni.

Biografia e ingresso nell'editoria culturale

La narrazione si apre con i ricordi dell'infanzia in Libia e della Liberazione in Italia, momenti formativi che hanno influenzato la visione del mondo di Augias. Un dettaglio biografico significativo riguarda la sua formazione musicale, che lamenta non aver approfondito sufficientemente, definendola il suo principale rimpianto. La sua entrata nel mondo dell'editoria è legata alla sua passione per i libri, in particolare quelli pubblicati da Einaudi, che acquistava a rate quando era studente. Questa passione per la cultura e la conoscenza ha gettato le basi per la sua futura carriera di intellettuale e cronista di eventi storici.

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Le trasformazioni storiche della televisione pubblica

Augias ha trascorso sessant'anni presso la Rai, un'esperienza che gli ha permesso di osservare l'ingresso di diverse ondate politiche, dai socialisti ai berlusconiani, fino all'ascesa del Movimento 5 Stelle. Nel 1963, con l'arrivo dei socialisti, si interruppe il monopolio democristiano e si cercò di accedere ai "bottoni" della programmazione, ottenendo solo spazi limitati. Successivamente, con l'arrivo dei comunisti, l'ente fu parlamentarizzato con una ripartizione specifica dei seggi tra Dc, socialisti e comunisti. Anche durante l'era berlusconiana, le richieste si concentrarono su contenuti leggeri come le ballerine, piuttosto che su una profonda riforma strutturale.

La critica alla nuova narrazione politica e culturale

Secondo l'autore, gli ultimi arrivati nella struttura non si accontentano di posizioni, ma mirano a cambiare la narrazione culturale stessa, un processo che definisce rozzo e infantile. Augias critica aspramente le tentativi di riscrivere la storia, paragonandoli a tentativi fascisti di cancellare le date resistenziali. Il clima politico attuale è descritto come favorevole a gesti fanatici, come il divieto del monologo di Scurati, giustificato da una zeal funzionariale. Questo cambiamento di paradigma è visto come una minaccia alla libertà di espressione e alla qualità del dibattito pubblico.

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Analisi dei conflitti sindacali e delle pressioni politiche

Lo sciopero dei dipendenti Rai è stato boicottato da un sindacato definito "giallo", ovvero legato al governo, una novità che Augias trova incredibile per un'istituzione che non aveva mai visto tale fenomeno. Il testo esplora anche i dissidi interni alla dirigenza, tra la vecchia scuola democristiana e figure più aggressive nate a Colle Oppio. L'autore ricorda un aneddoto in cui, dopo aver scritto una notizia su un terremoto, il caporedattore democristiano riscrisse il servizio per attenuare l'impatto, mostrando già all'epoca le dinamiche di censura e controllo.

Prospettive future e impatto sulla società

Augias conclude riflettendo sulle limitazioni ai poteri dello Stato e sui rischi per la democrazia, paragonando la situazione attuale a quella di New York alla fine degli anni '60, quando i giovani pacifici si trasformarono in gruppi estremisti. La mancanza di ideali e figure di riferimento per i giovani è indicata come un problema cruciale. L'autore attribuisce parte della crisi attuale alle reazioni improvvide di figure politiche internazionali, come Netanyahu, sottolineando come la mancanza di una narrazione culturale condivisa e di qualità possa portare a derive pericolose per la società civile.