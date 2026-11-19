È scomparso a 91 anni Corrado Augias, voce autorevole del giornalismo e della cultura italiana. Un addio che segna la perdita di un'intellettuale e coscienza civile straordinaria.

Si è spento all'età di 91 anni Corrado Augias, figura di spicco del panorama culturale e giornalistico italiano. La sua scomparsa segna la fine di un'era per la stampa e la televisione, lasciando un vuoto incolmabile nel dibattito pubblico nazionale. Per decenni, il suo volto e il suo timbro di voce inconfondibile hanno rappresentato un punto di riferimento stabile in un mare informativo spesso agitato.

Un Gigante del Giornalismo e della Scrittura

Corrado Augias non è scomparso semplicemente come giornalista, ma come una delle coscienze civili più lucide e necessarie del nostro tempo. La sua autorità derivava da un rigore metodico, dallo studio approfondito e da una rara ironia che rispettava l'intelligenza del pubblico. In un'epoca dominata dalla semplificazione brutale, la sua presenza su schermi e quotidiani dimostrava che la complessità del mondo poteva essere raccontata con eleganza e precisione artigianale.

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Rigore Intellettuale e Curiosità Insaziabile

Il tratto distintivo di Corrado Augias era un garbo d'altri tempi, mai lezioso ma sempre distante dalla superiorità ostentata. Bastava la forza dell'argomento e la precisione della parola per condurre il pubblico attraverso temi difficili, sia che sviscerasse i misteri della grande letteratura, sia che interrogasse le pieghe più oscure della cronaca italiana. La sua carriera è stata costellata da domande mai banali e da una curiosità insaziabile che non l'ha abbandonato fino all'ultimo giorno.

Opere Culturali e Viaggi nell'Anima delle Città

Oltre al lavoro giornalistico, Corrado Augias è stato un prolifico scrittore di saggi storici, romanzi e indagini. I suoi libri su Roma, Parigi, Londra e l'Italia hanno accompagnato milioni di lettori in viaggi affascinanti dentro l'anima delle città e delle civiltà. Queste opere mostravano la sostanza delle sue letture e il rigore di un autore che non affrontava mai il pubblico senza essersi documentato a fondo, educando un intero Paese attraverso le ore di televisione e la penna.

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Valori Costituzionali e Lezione di Gentilezza

La statura morale di Corrado Augias ha accompagnato ogni passo della sua lunga carriera. Egli non ha mai temuto di prendere posizione, difendendo i valori della Costituzione, la laicità dello Stato e la dignità della cultura. Le sue domande e i suoi scritti insegnano alle generazioni più giovani che il mestiere del giornalista e dell'intellettuale richiede responsabilità. Per chi gli ha voluto bene e lo ha stimato, la sua morte lascia la sensazione che sia venuta a mancare una bussola capace di orientare nei giorni confusi.

Eredità di un Intellettuale Senza Tempo

Corrado Augias ha dimostrato che la gentilezza è una forma altissima di intelligenza. Ci mancheranno i suoi modi gentili, ironici e arguti, senza essere cinici, che hanno accompagnato milioni di lettori. La sua presenza era un invito alla riflessione in un'epoca dominata dall'urlo e dalla polarizzazione. Con la sua scomparsa, l'Italia perde un modello di rigore e una guida essenziale per il futuro del dibattito civile e culturale.