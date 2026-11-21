Serena Dandini racconta l'ultima telefonata di Corrado Augias e ne esalta le qualità umane e professionali. La recensione di "La vita s'impara" celebra il suo lascito culturale.

Corrado Augias ha telefonato martedì scorso per dire addio. Serena Dandini ha ricevuto la chiamata e si è gelato il sangue al telefono. Augias aveva appena scritto una rubrica sul suo libro. Serena Dandini ha chiesto di vederlo subito. Non si poteva aspettare da lassù.

Ultima telefonata e la rubrica del libro

La giornalista ha inviato il testo a suo genero, Pietro Suber. Pietro Suber gliel'ha letta ad alta voce. Serena Dandini ne è rimastacontenta. Spera che i lettori saranno soddisfatti. Il vuoto che lascia un uomo come Corrado Augias è incolmabile. Restano le sue trasmissioni televisive. Restano i suoi libri e le sue parole.

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Restano la sua grazia e la sua passione gentile. Una volta Serena Dandini gli ha scritto che, se dovesse rinascere, vorrebbe essere lui. Corrado Augias ha risposto di non prenderlo in giro. È la verità, detta con il sorriso. Non è dispiaciuto di essere se stesso.

Le qualità umane e il giornalismo di Corrado Augias

Corrado Augias era alto, bello e dai capelli eleganti. Era colto e fermo nelle sue convinzioni. Non era sprezzante verso gli avversari. Era libero nel suo pensiero. Criticava la sinistra per aver lasciato alla destra temi popolari. Ha menzionato l'amor di patria. Ha menzionato il bisogno di sicurezza.

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Augias era l'uomo con tutte le qualità. Serena Dandini lo ricordava al tempo della morte di Bettino Craxi. Le colpì subito la grinta. Le colpì la tenacia nell'arrivare sulla notizia. Era un'attitudine contraria a quella della figlia d'arte. La giornalista Natalia Augias appariva a God Save The Queen. Il caso Andrea non finisce qui.

Re Carlo III e le rivelazioni del regno

Natalia Augias ha dichiarato che Re Carlo III teme nuove rivelazioni. La recensione di Serena Dandini riguarda il libro La vita s'impara. L'opera è stata recensisita da Serena Dandini stessa. Il testo analizza il rapporto tra due generazioni. Parla dell'Italia e degli italiani.

Il libro esplora la nostra natura. Leggerlo aiuta a capire chi siamo. Ci ricorda che quando genitori e figli si parlano nascono cose migliori. Il dialogo è essenziale per la comprensione. Serena Dandini valorizza questa dinamica relazionale. Corrado Augias ha lasciato un segno profondo.

L'anniversario di Machiavelli e l'eredità culturale

L'anno prossimo sarà il cinquecentesimo anniversario della morte di Niccolò Machiavelli. Sarà l'occasione di riscoprire un autore molto letto all'estero. Ad esempio in Francia. Chiamavano François Mitterrand il Fiorentino. Pensavano proprio a Machiavelli in quel modo.

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Corrado Augias era un punto di riferimento culturale. Serena Dandini ne conserva la memoria. Le sue parole restano vitali. La sua passione è un modello. Il vuoto è grande ma l'eredità resta. Serena Dandini onora il suo amico giornalista. Il rispetto è reciproco e duraturo. La letteratura continua a parlare di noi.