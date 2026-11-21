Roma rende omaggio a Corrado Augias scomparso a 91 anni. Camera ardente al Campidoglio fino al 21 novembre. Grande evento finale all'Auditorium il 28 novembre con Nicola Piovani.

La città di Roma ha accolto sabato 21 novembre l'ultimo saluto a Corrado Augias, figura simbolo del giornalismo e della cultura italiana. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo è scomparso all'età di 91 anni, lasciando un vuoto profondo nel panorama mediatico nazionale. La Sala della Protomoteca, situata nel cuore del Campidoglio, ha ospitato la camera ardente, trasformandosi in un luogo di incontro laico per cittadini e istituzioni che desideravano rendere omaggio alla sua eredità intellettuale.

La cerimonia al Campidoglio e i familiari

Alle ore 10:00 del mattino, il feretro è entrato solennemente nella sala dedicata, dove è rimasta allestita per l'intera giornata. L'accesso al pubblico è stato garantito dalla scalinata della Vignola fino alle 18:00 dello stesso giorno. Ad accogliere la salma sul piazzale del Campidoglio vi era il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a testimonianza del riconoscimento istituzionale attribuito alla figura del defunto. Accanto al feretro, stretti nel dolore, erano presenti i familiari più cari: la moglie Daniela Pasti e la figlia Natalia Augias, la cui presenza è stata documentata dalle immagini della stampa.

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Walter Veltroni e Gianni Ippoliti tra i primi

Già nelle prime ore della mattinata, una lunga folla di cittadini ha formato code per accedere al Campidoglio e tributare un ultimo omaggio laico a uno dei columnist e opinionisti più influenti degli ultimi decenni. Tra i primi a giungere sul posto per omaggiare l'intellettuale ci sono stati l'ex sindaco della Capitale Walter Veltroni e il giornalista Gianni Ippoliti. Le immagini della giornata mostrano una città unita nella commozione, con persone di ogni età che hanno atteso pazientemente per partecipare a questa rito civico di profonda rispetto.

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Sessant'anni di carriera tra Rai e La7

Corrado Augias ha legato la sua vita professionale alle due principali emittenti televisive italiane, lasciando una traccia indelebile nel giornalismo culturale. Entrato nella RAI nel 1960 come funzionario di fascia C, vi ha lavorato per oltre sessant'anni, fino al suo addio nel 2023 all'età di 88 anni. Nel corso di una carriera lunghissima, è diventato un volto noto e rispettato, passando poi a condurre trasmissioni di grande successo anche su La7. La sua voce è stata per anni un punto di riferimento per la divulgazione storica e letteraria in Italia.

Funerali privati e memoriale all'Auditorium

Mentre i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, senza che siano stati ancora resi noti la data o il luogo dell'evento, è stata programmata una grande cerimonia pubblica per celebrare la vita del giornalista. Un memoriale, che includerà anche una componente musicale, si terrà sabato 28 novembre nella sala Sinopoli all'Auditorium Parco della Musica. L'evento sarà curato dal compositore Nicola Piovani, che ha seguito le indicazioni ricevute proprio dallo stesso Augias durante l'ultima telefonata scambiata con il giornalista, garantendo un tributo musicale fedele ai desideri dell'artista.