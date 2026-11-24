Corrado Augias, scomparso il 19 novembre a 91 anni, lascia uno speciale inedito su La7 con il cardinale Zuppi. Il giornalista riflette su cure palliative e dignità nel fine vita, unendo memoria storica e insegnamenti civili per le nuove generazioni.

Corrado Augias, il celebre giornalista scomparso il 19 novembre all'età di 91 anni, ha lasciato un'ultima eredità culturale che condensa la sua visione del mondo e del corpo. L'emittente La7 ha messo in onda, nella serata del lunedì 23 novembre, uno speciale intitolato La Torre di Babele, registrato pochi giorni prima del suo decesso. Il programma ha dato voce al testamento morale dell'intellettuale, affrontando con coraggio temi delicati come il fine vita, la dignità nella sofferenza e il senso dell'esistenza umana di fronte al limite finale.

Il confronto sul fine vita con il Cardinale Zuppi

Corrado Augias ha affrontato il tema del fine vita in un dialogo intenso e diretto con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Lo scambio, registrato due mesi prima della morte, esplora la tensione tra la volontà individuale di porre fine alle sofferenze inutili e la dottrina religiosa sulla sacralità della vita. Augias, consapevole del peggioramento del suo stato di salute, aveva già deciso di interrompere le terapie mediche invasive, scegliendo di affidarsi esclusivamente alle cure palliative per accompagnare la sua fine naturale con dignità.

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Il giornalista ha descritto con lucidità le sue recenti esperienze ospedaliere, definendo la sopravvivenza artificiale come qualcosa che non corrisponde alla vita che desidera vivere. Ha raccontato di giornate intere trascorse attaccato a tubi e macchinari, ascoltando i beep delle apparecchiature mentre osservava il passaggio del tempo dalla finestra. Per Augias, questa condizione non è vita, ma una prolungazione senza senso che toglie l'essenziale alla persona. La sua posizione è netta: chiede il riconoscimento del diritto individuale di decidere quando è il momento di lasciarsi andare, basandosi sulla propria lucida volontà.

La risposta del cardinale Matteo Zuppi è stata pacata ma ferma, ribadendo la necessità della Chiesa di proteggere la vita anche quando essa è debolissima o appesa a un filo. Il prelato ha espresso preoccupazione sia per l'accanimento terapeutico sia per l'eutanasia attiva, invitando invece alla presenza umana e all'accompagnamento. Zuppi ha dichiarato che non avrebbe lasciato solo Corrado Augias in quel momento cruciale, affermando di volergli stare vicino per condividere parole e silenzio. Nella sua risposta, il cardinale ha anche precisato che la Chiesa ammette l'uso della sedazione profonda, distinguendola dall'atto intenzionale di porre fine alla vita.

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Memoria storica e testimonianza delle Fosse Ardeatine

Oltre al dibattito etico, lo speciale di La7 ha riproposto un viaggio nella storia contemporanea, ripercorrendo i momenti culminanti della liberazione di Roma e l'arrivo degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. La serata ha incluso interventi di Ezio Mauro e Ascanio Celestini, affiancati da preziose testimonianze d'archivio di figure chiave come Mario Monicelli, Alberto Sordi, Giorgio Amendola e Roberto Rossellini. Queste voci hanno contribuito a ricostruire l'atmosfera di quei giorni cruciali per la storia italiana e la democrazia europea.

Corrado Augias ha guidato lo sguardo dello spettatore lungo l'Appia Antica, nel punto esatto in cui il padre lo portò il 4 giugno 1944. In quella circostanza, il giornalista ha rivissuto il momento in cui la storia si è compiuta agli occhi di un bambino, osservando i carri armati americani e i soldati che lanciavano caramelle e chewing gum alla popolazione liberata. Quel ricordo rappresenta per Augias la prova evidente del compiersi della storia attraverso eventi che segnano per sempre il destino collettivo.

Il passaggio successivo allo svolgimento storico è stato doloroso e immersivo, portando il giornalista alle Fosse Ardeatine. Augias ha ricordato che il padre lo condusse lì pochi giorni dopo la Liberazione per fargli comprendere la brutalità del nemico. La memoria olfattiva rimane nitida: l'aria era carica di un sentore acido, residuo dei tedeschi che, prima di ritirarsi, avevano gettato davanti all'ingresso due camion di immondizia per camuffare il fetore dei corpi delle vittime delle esecuzioni sommatorie.

L'eredità intellettuale e gli insegnamenti finali

Nelle conclusioni dello speciale, Corrado Augias ha affidato il suo messaggio finale a due grandi riferimenti della cultura italiana, Guicciardini e Piero Calamandrei. Ha citato la celebre riflessione di Calamandrei sulla libertà, paragonandola all'aria: ci si accorge del suo vero valore solo quando comincia a mancare. Questo monito è stato inserito in un contesto di augurio, con l'auspicio che il lavoro giornalistico e civile svolto nel corso dei decenni avesse servito ad accendere almeno qualche fiammifero negli angoli meno rischiarati della storia umana.

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Il programma si è chiuso con una voce fuori campo, a tratti affaticata, che scandiva le parole di Antonio Gramsci. L'invito era chiaro: istruirsi per avere bisogno di tutta l'intelligenza, agitarsi per recuperare l'entusiasmo necessario e organizzarsi per mobilitare la forza collettiva. Dopo l'abituale congedo di Augias, "alla prossima", queste frasi hanno costituito l'ultima eredità culturale consegnata al pubblico. Il messaggio era rivolto in modo speciale alle giovani generazioni, esortandole a non mollare mai nella costruzione di un futuro più consapevole e giusto.