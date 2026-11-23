La7 va in onda con lo speciale postumo 'Corrado Augias, Saluto di un Maestro', registrato prima della morte di Corrado Augias, che affronta temi come il fine vita.

Il giornalista e scrittore Corrado Augias, scomparso a Roma giovedì 19 novembre all'età di 91 anni, saluta il pubblico attraverso un'ultima puntata del suo storico programma "La Torre di Babele". L'edizione speciale, intitolata " Corrado Augias, Saluto di un Maestro", andrà in onda in prima serata su La7 lunedì 23 novembre, nella fascia oraria tradizionalmente dedicata alla sua conduzione.

La genesi dello speciale postumo

Andrea Salerno, direttore di rete, ha rivelato i dettagli sulla creazione di questo tributo televisivo. Augias era cosciente del suo imminente decesso e aveva pianificato personalmente i contenuti dello speciale da trasmettere dopo la sua scomparsa. Il conduttore era lucido e lungimirante durante gli ultimi incontri, dimostrando una chiara consapevolezza del suo stato di salute.

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Salerno ha visitato l'ospite a casa sua per definire la scaletta finale. Insieme hanno selezionato i brani da includere e hanno concordato la struttura della trasmissione. Corrado Augias ha specificato esattamente quali episodi utilizzare tra quelli delle puntate precedenti, indicando come montarli per creare un flusso narrativo coerente ed emozionante per gli spettatori.

I contenuti e la riflessione sul fine vita

Un tema centrale dello speciale è la riflessione sul fine vita, un argomento che il giornalista aveva affrontato in precedenza. Sarà proiettata la registrazione di un dialogo avuto un paio di mesi fa con il cardinale Matteo Zuppi. Questa conversazione rappresenta uno dei momenti più significativi della carriera di Corrado Augias, toccando questioni etiche e esistenziali di grande rilevanza sociale.

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Corrado Augias ha richiesto che lo speciale andasse in onda di lunedì sera, la sua serata per eccellenza. Ha fornito indicazioni precise anche sulla sigla da utilizzare e sulla frase finale con cui chiudere la trasmissione. Tutte queste richieste sono state rigorosamente rispettate dalla produzione di La7 per garantire un addio dignitoso e fedele alla sua visione.

La collaborazione con La7 e il pubblico

La trasmissione lavorava insieme a Corrado Augias da tre anni, precisamente da settembre 2023. Andrea Salerno definisce questa esperienza un piacere e un privilegio, sottolineando quanto il conduttore abbia insegnato a tutto il team di produzione. La scelta di trasmettere lo speciale dopo la morte di Augias dimostra il rispetto professionale e la cura dedicata alla figura del giornalista.

Lo speciale sarà disponibile anche su La7Play, permettendo agli utenti di recuperare i contenuti in streaming e on demand. Il titolo del programma ha subito variazioni nei giorni precedenti l'annuncio definitivo; inizialmente si parlava di "Ciao Corrado", ma la denominazione finale è risultata essere "Corrado Augias, Saluto di un Maestro". Questa scelta riflette la solennità e il valore attribuito al contributo dato da Augias al giornalismo italiano.

I dettagli finali della trasmissione

La puntata sarà trasmessa in chiaro su La7, raggiungendo un vasto pubblico nazionale. La struttura dell'episodio è stata concepita come un bilancio di un'intera esistenza professionale dedicata alla cultura e all'informazione. Corrado Augias ha selezionato i brani in modo da ricomporre un discorso unitario, utilizzando materiale già prodotto ma con un nuovo significato contestuale.

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La presenza di un dialogo con una figura religiosa come il cardinale Matteo Zuppi aggiunge profondità al contenuto dello speciale. Questo confronto riflette l'apertura di Corrado Augias verso dibattiti complessi e interdisciplinari, caratteristiche distintive del suo stile giornalistico. La trasmissione rappresenta quindi non solo un addio, ma un'eredità di pensiero e di ricerca della verità.

Il contesto della scomparsa e i prossimi passi

Corrado Augias è morto giovedì 19 novembre a Roma, lasciando un vuoto significativo nel panorama mediatico italiano. Le ultime ore sono state descritte come tese, con le luci accese fino alle 21:30 del venerdì sera, come confermato dal vicino Gianni De Gennaro. Il conduttore era provato fisicamente, ma manteneva intatta la sua forza interiore e la capacità di pianificare i propri ultimi gesti pubblici.

La pubblicazione dello speciale segue un preciso calendario stabilito dallo stesso Augias prima della morte. La7 ha organizzato la messa in onda per rispettare la volontà del conduttore, garantendo che il messaggio llegasse al pubblico nei tempi e nei modi da lui desiderati. Questo episodio chiude un ciclo importante per la televisione italiana e onora la memoria di uno dei suoi autori più rispettati.