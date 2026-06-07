Corrado Sassu: dal lavoro da venditore di sim a leader di una grande agenzia immobiliare

Corrado Sassu racconta il suo percorso nel mondo immobiliare, iniziando come venditore di sim per una compagnia telefonica e poi diventando leader di una grande agenzia immobiliare. Ha fondato la Corrado Group, una realtà immobiliare che conta oggi 30 persone tra collaboratori e dipendenti.

Corrado Sassu racconta il suo percorso nel mondo immobiliare, iniziato a vent’anni con tanta gavetta e molti ‘no’, e oggi guida la Corrado Group , dividendo il suo tempo tra agenzie, clienti e set, con quelli che ormai considera una seconda famiglia, Blasco Pulieri e Nadia Mayer .

Il suo primo lavoro nel settore fu come scalare il K2, convincendo una famiglia ad affidargli la casa, e da lì non si è più fermato. Il suo lavoro è cambiato molto, ma non crede che sia scontata, poiché percepisce lo stipendio grazie al suo lavoro televisivo, ma il suo business principale resta comunque volontariamente l’immobiliare. Ha creato una sua azienda, la Corrado Group, che conta oggi un personale di 30 persone tra collaboratori e dipendenti.

La proposta di partecipare al programma ‘Casa a prima vista’ è arrivata tramite i social, inizialmente non pensandolo vero, ma dopo tre tentativi ha accettato. Il pubblico lo segue anche per le dinamiche tra i protagonisti, fuori dalle telecamere sono davvero così complici come sembra? Un pregio e un difetto dei suoi colleghi





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