Urbano Cairo e Stefano Barigelli di fronte al Comitato di redazione del Corriere della Sera. Lo scontro per la successione di Luciano Fontana genera agitazione tra i giornalisti.

Il cambiamento alla guida del Corriere della Sera ha innescato un aspro conflitto tra l'editore Urbano Cairo e il Comitato di redazione del quotidiano milanese. La designazione di Stefano Barigelli, attuale direttore della Gazzetta dello Sport, per sostituire Luciano Fontana, ha portato i giornalisti a proclamare lo stato di agitazione e a istituire un'assemblea permanente. La redazione ha affidato al Cdr la gestione di un pacchetto di cinque giorni di sciopero, contestando le modalità e le motivazioni dell'avvicendamento al vertice.

Le motivazioni dello scontro editoriale

Il nucleo centrale della controversia riguarda le ragioni che hanno portato alla sostituzione di Luciano Fontana. Il Comitato di redazione sostiene che il cambiamento sia avvenuto perché Fontana si sarebbe rifiutato di firmare un piano di ristrutturazione richiesto dalla direzione aziendale. L'editore Urbano Cairo smentisce categoricamente questa ricostruzione, affermando che non è mai stato presentato alcun piano di ristrutturazione al direttore uscente. Cairo spiega invece che la decisione è stata presa per assecondare le scelte personali di Fontana, negando che esista una strategia aziendale volta a impoverire la redazione sia quantitativamente che qualitativamente.

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Le critiche al futuro direttore

Oltre alle modalità della transizione, il Cdr esprime profonde preoccupazioni riguardo al profilo sindacale di Stefano Barigelli. I sindacati ricordano che durante la sua gestione alla Gazzetta dello Sport, Barigelli ha autorizzato la messa in edicola del quotidiano anche nei giorni di sciopero nazionale per il contratto dei giornalisti. I rappresentanti del Comitato di redazione definiscono lo sciopero un diritto costituzionale fondamentale e sostengono che chi guida una redazione dovrebbe essere il primo a rispettarne l'esercizio, criticando duramente la condotta di Barigelli in quella sede.

La replica netta di Urbano Cairo

La risposta di Urbano Cairo al comunicato sindacale è ferma e definisce il testo ricevuto come sorprendente. L'editore sottolinea di avere oltre dieci anni di esperienza nella guida del Gruppo Rcs, respingendo l'implicita accusa di inesperienza o di disprezzo verso il mondo giornalistico. Cairo ricorda le difficili condizioni finanziarie in cui versava il gruppo al momento del suo arrivo e reitera la sua intenzione di non risolvere i problemi aziendali sacrificando la forza lavoro e la qualità dell'informazione offerta ai lettori del Corriere della Sera.

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Chi è Stefano Barigelli

Stefano Barigelli, romano, compie 67 anni il prossimo 4 dicembre ed è stato designato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Rcs. La sua carriera giornalistica include passaggi significativi al Messaggero e al Corriere della Sera, dove ha ricoperto ruoli di vicedirettore e condirettore durante la direzione di Ferruccio de Bortoli. Ha assunto la direzione della Gazzetta dello Sport nel giugno del 2020, succedendo a Fontana che guidava il quotidiano di via Solferino dal 2015.

I prossimi passi e il voto di gradimento

Il passaggio decisivo per l'assestamento della nuova direzione sarà il voto di gradimento della redazione. Il Comitato di redazione attende che Stefano Barigelli presenti il proprio programma e il piano editoriale, oltre agli accordi di garanzia specifici. Il Cdr dovrà esprimersi su questi documenti e sulle condizioni di lavoro prima di pronunciarsi. Il comunicato sindacale conclude affermando che il Corriere della Sera appartiene a chi ne possiede le quote, ma anche ai suoi giornalisti e ai suoi lettori, ribadendo la volontà di tutelare il futuro del giornale e della sua capacità informativa.