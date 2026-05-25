Corriere Quiz: 10 domande per mettere alla prova le tue conoscenze

Il quiz del Corriere di lunedì 25 maggio 2026 presenta 10 domande a risposta multipla per testare le tue conoscenze sui temi proposti. La scoperta dell'Uomo di Piltdown, una presunta specie sconosciuta di ominide, ha sconvolto il mondo della paleoantropologia di inizio Novecento. Per quale motivo? E se non conosci la risposta a qualche domanda, niente paura! Alla fine del quiz potrai leggere la spiegazione dedicata o approfondire il tema con un articolo di Corriere.it.

A chi si deve il sistema moderno di calcolo binario? Dove si trova Golfo Aranci? In quale parte del corpo è situato l'osso sfenoide? Di cosa si occupa la gnoseologia?

Sono alcuni quesiti del quiz del Corriere di lunedì 25 maggio 2026 per mettere alla prova le tue conoscenze sui temi proposti. Qui sotto un esempio di una delle domande di oggi. La scoperta dell'Uomo di Piltdown, una presunta specie sconosciuta di ominide, in una cava Inghilterra nel 1912 sconvolse il mondo della paleoantropologia di inizio Novecento: per quale motivo?

È uno dei quesiti del quiz delUn rapido ripasso delle regole: il quiz del giorno prevede dieci domande a risposta multipla, con una sola opzione corretta per ciascun quesito. E se non conosci la risposta a qualche domanda, niente paura! Alla fine del quiz potrai leggere la spiegazione dedicata, o se proprio vuoi sapere tutto, approfondire il tema con un articolo di Corriere.it.

Una volta completato il test, puoi scoprire le tue statistiche e vedere come te la sei cavata rispetto agli altri utenti. Vuoi rendere la sfida ancora più interessante? Condividi il link con amici e colleghi e scopri chi ne sa di più





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