Corruzione Commissione Tributaria Salerno, sequestro 13,7 milioni

La Corte dei Conti della Campania accusa di corruzione i giudici della Commissione tributaria di Salerno. Sequestri per 13,7 milioni per sentenze pilotate.

La Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti della Campania ha contestato un grave danno erariale stimato in quasi 13,7 milioni di euro. Questa somma sarebbe il risultato diretto di una serie di episodi corruttivi che avrebbero alterato il corso della giustizia tributaria nella provincia salernitana. L'obiettivo dichiarato degli indagati sarebbe stato quello di condizionare le sentenze della Commissione tributaria regionale di Salerno a beneficio di soggetti specifici.

Meccanismo delle Sentenze Pilotate a Salerno

Gli accertamenti contabili sono stati avviati a seguito delle risultanze emerse dalle indagini della polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura Regionale guidata dal procuratore Giacinto Dammicco. Fin dal 2019, le investigazioni hanno portato alla luce episodi corruttivi definiti gravi e sistemici all'interno della sezione staccata di Salerno. Gli atti impositivi impugnati in secondo grado venivano illegittimamente annullati con esiti favorevoli, pregiudicando i diritti dell'Erario. In primo grado, molte controversie fiscali erano già state decise a favore dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, nei confronti di noti imprenditori del territorio.

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Indagati e Ruoli nella Commissione Tributaria

Gli inviti a dedurre, notificati dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, riguardano cinque soggetti principali. Tra i destinatari figurano due ex giudici tributari e due ex funzionari della Commissione Tributaria della Sezione di Salerno. A costoro si aggiunge un ex libero professionista. I vice procuratori Gianluca Bragò e Davide Vitale hanno curato la formalizzazione degli avvisi. Per due dei destinatari, è stato disposto un sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti. Il valore del sequestro corrisponde esattamente all'ammontare del danno erariale calcolato, ovvero i 13,7 milioni di euro.

Tipologie di Danno Erariale Quantificato

Le indagine hanno identificato tre distinte tipologie di danno erariale determinate dall'operato degli indagati. La prima tipologia riguarda il danno diretto derivante dall'illegittimo annullamento degli atti impositivi impugnati in secondo grado con un esito favorevole agli indagati. La seconda tipologia include il danno all'immagine istituzionale dell'amministrazione pubblica. La terza tipologia corrisponde al danno da disservizio. L'insieme di queste voci ha portato alla quantificazione complessiva del pregiudizio economico in 13,7 milioni di euro.

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Procedura e Impatto sul Sistema Giudiziario

La procedura avviata dalla Procura Regionale sottolinea la natura sistematica delle violazioni rilevate. Gli inquirenti hanno dimostrato come le sentenze della Commissione tributaria regionale siano state volutamente modulate per sovvertire l'esito legittimo dei ricorsi fiscali. Questo meccanismo ha consentito a specifici imprenditori di sottrarsi al pagamento di tributi regolari. Le azioni della Guardia di Finanza e della Procura mirano a restituire legalità al sistema di controllo tributario nella provincia di Salerno.

Prospettive Future e Aspetti Processuali

Con gli inviti a dedurre notificati, il procedimento entra in una fase decisiva per gli indagati. Il sequestro dei beni rappresenta una misura cautelare volta a garantire la futura riscossione del danno erariale. La magistratura contabile continuerà a verificare la responsabilità diretta di ciascun soggetto coinvolto. L'obiettivo finale è il ripristino della corretta applicazione delle norme fiscali e la tutela del patrimonio dello Stato contro le infiltrazioni criminose nel settore tributario.