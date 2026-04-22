Corruzione e Sostenibilità: Dibattito in Italia tra Mazzette e Riciclo

Accese discussioni sulla percezione della corruzione in Italia, con polemiche sull'uso del termine 'modestissime mazzette'. Parallelamente, focus sul ruolo del farmacista nella sostenibilità ambientale con il progetto ReMed per il riciclo delle penne da insulina.

La polemica sulla corruzione e la sua percezione pubblica si è intensificata in Italia, con un acceso scambio di battute tra la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia e il Ministro della Giustizia , Carlo Nordio.

L'origine della discussione risiede nell'utilizzo, da parte del Ministro, dell'espressione 'modestissime mazzette' per descrivere alcune forme di corruzione, un termine che è stato immediatamente contestato come una minimizzazione del problema. La deputata del M5S ha criticato aspramente Nordio, sottolineando come tale linguaggio invii un messaggio pericoloso ai cittadini, soprattutto ai giovani, suggerendo una tolleranza verso comportamenti illeciti.

Ha inoltre ricordato il caso dell'assessore siciliana Amata, rinviata a giudizio per corruzione e ancora in carica, come esempio di una gestione inadeguata della lotta alla corruzione. Il Ministro Nordio si è difeso, spiegando che il concetto di 'tenuità del fatto' è previsto dalla legge per escludere la punibilità di alcuni reati e che l'uso dell'aggettivo 'modesto' non intende sminuire la gravità della corruzione, ma riferirsi a una specifica valutazione legale.

Tuttavia, le sue spiegazioni non hanno convinto la deputata, che ha accusato il Ministro di discettare sulla 'tenuità del fatto' anziché condannare ogni forma di malaffare. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sulla necessità di rafforzare le misure di contrasto alla corruzione e di garantire una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione.

Parallelamente, si è tenuto a Roma un incontro in occasione dell'Earth Day che ha evidenziato il ruolo crescente del farmacista come figura chiave nella promozione della sostenibilità ambientale e nella gestione dei rifiuti speciali. Andrea Mandelli, presidente della FOFI (Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani), ha sottolineato come il ruolo del farmacista sia cambiato significativamente dopo la pandemia, diventando un punto di riferimento per i cittadini e ampliando il proprio impegno verso un concetto circolare di recupero e sostenibilità.

In questo contesto, è stato presentato il progetto ReMed, un'iniziativa di collaborazione pubblico-privato che prevede la raccolta delle penne da insulina usate per il riciclo dei materiali. Il progetto, nato come pilota in alcune città italiane, sta già ottenendo risultati significativi, con oltre una tonnellata e mezza di materiali raccolti, e si prepara ad espandersi in un numero maggiore di comuni.

L'impegno dei farmacisti in queste iniziative è considerato fondamentale per dimostrare il loro ruolo attivo nella società e nella protezione dell'ambiente. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e sindaco di Napoli, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra comuni e aziende private per la gestione sostenibile dei rifiuti speciali, come le penne da insulina. Ha evidenziato come la raccolta differenziata di questi materiali rappresenti una risorsa preziosa, mentre la loro dispersione nell'indifferenziata costituisca un problema ambientale.

Il progetto ReMed è stato definito un esempio virtuoso di economia circolare applicata alla salute, in linea con la strategia 'Circular for Zero - the new era' di Novo Nordisk. Manfredi ha inoltre ribadito l'impegno delle città italiane nella transizione ambientale e nella ricerca di soluzioni per una gestione sostenibile dei rifiuti, sottolineando come l'attività di raccolta speciale nelle farmacie contribuisca in modo significativo a questo percorso.

L'espansione del progetto ReMed rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e responsabile





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