Corruzione in vista: la partita del ponte sullo Stretto

L’inchiesta della procura di Roma svela il tentativo fallito di condizionare la decisione della Corte dei Conti sul via libera al progetto definitivo. Al centro dell’indagine c’è un uomo ambizioso che muove i pedali per ottenere cariche apicali e influire sulle nomine dei vertici di Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

ROMA. Nomine, promesse e favori: ecco la partita del ponte sullo Stretto. Una grande opera dove ciascuno porta avanti il suo gioco e tenta ogni strada, anche spavalda, per superare problemi e ostacoli.

Lo racconta l’inchiesta per corruzione della procura di Roma che ha svelato il tentativo – fallito – di condizionare la decisione della Corte dei Conti sul via libera al progetto definitivo. Al centro dell’indagine condotta dai carabinieri del Ros c’è.

Da aprile 2025 è presidente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio superiore della magistratura, che verifica le spese e i bilanci, e dallo scorso primo marzo, ‘a seguito del collocamento a riposo’, ha visto passare l’incarico da gratuito a retribuito. uomo ambizioso, inizia a muoversi in tempo per ottenere, si legge negli atti dell’inchiesta, ‘cariche apicali’. Punta in alto. Sogna una società partecipata come Postepay o Poste Italiane, non nasconde l’interesse a diventare presidente dell’Antitrust.

Sa bene che nei mesi a venire Lega e Forza Italia si contenderanno la nomina dei vertici di Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (e l’accordo, ancora oggi, non è stato trovato). Sono ‘cariche ben remunerate – dice – a differenza della presidenza dell’Autorità garante per la privacy’. Le sue aspirazioni, Miele le condivide con diverse persone: ‘Quando andrò in pensione, dovrei fare il presidente di non so che... se arriva un bell’endorsement... ’ .

Ambizioni, almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, che lo rendono facile da avvicinare e semplice da blandire. Così, è scritto nelle carte dell’inchiesta, viene avvicinato dall’imprenditore edile Vincenzo Virgilio e dall’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, nel cda della società “Stretto di Messina spa” e sino a luglio 2024 commissario regionale della Lega in Calabria. I due gli avrebbero promesso appoggio incondizionato.

‘Virgiglio, tramite la sua associazione “Accademia Calabria” e altre sue entrature, gli consente di allargare la platea di soggetti in grado di favorire le sue aspirazioni professionali ed economiche’ , Saccomanno ‘gli offre di intercedere presso organi istituzionali per favorire l’affidamento di incarichi’. E gli ‘garantisce di accompagnarlo a parlare con alcuni esponenti politici in occasione del concerto di Natale a Montecitorio’. Nulla, in certe dinamiche, è gratuito.

E Miele, in cambio, li tiene costantemente aggiornati sull’andamento dell’istruttoria in corso alla Corte dei Conti. Non solo. A quanto emerge dalle conversazione intercettate dai carabinieri del Ros, in particolare in prossimità della decisione dei giudici, ‘si attiva per favorire il rilascio del visto di legittimità in favore del progetto e si informa sull’andamento del controllo in corso rivelando informazioni riservate’. Comprese quelle delle singole posizioni dei colleghi durante gli incontri.

Al telefono dice di essere ‘a disposizione’. E assicura: aiuterà gli interessi della Spa anche nelle fasi successive. In diversi (non indagati) vengono messi a conoscenza delle informazioni fornite da Miele: Pietro Ciucci, amministratore delegato della società “Stretto di Messina spa”, l’agente Franco Gemoli, responsabile della comunicazione della Lega in Calabria. Un esempio tra tanti è racchiuso nella telefonata, finita agli atti, tra Saccomanno e Gemoli avvenuta il 4 ottobre 2025.

L’avvocato annuncia all’amico di partito che il 30 ottobre, a Roma, organizzerà un convegno dal titolo “Oltre il ponte” e ‘lascia intendere di poter avere notizie in anteprima sui tempi della decisione della Corte’





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