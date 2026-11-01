Corsa dei Santi a Roma: in 5mila alla 18esima edizione solidale

La Corsa dei Santi nel centro di Roma riunisce 5mila partecipanti alla 18esima edizione, tra sport e solidarietà con fondi per l'acqua potabile in Congo.

La Corsa dei Santi, tradizionale appuntamento che unisce sport e solidarietà, ha portato in strada nel centro di Roma circa 5mila partecipanti per la sua 18esima edizione. La manifestazione ha raccolto fondi destinati a un progetto per portare acqua potabile in alcune zone del Congo, confermando le aspettative degli organizzatori.

La gara si è svolta nel cuore della Capitale, su un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più noti della città. Per gli atleti la corsa ha rappresentato anche un'occasione di partecipazione collettiva, con un evento che ha coinvolto runner esperti e appassionati di ogni livello.

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Corsa dei Santi, la vittoria femminile e il percorso

Nella gara femminile ha vinto un'atleta che tornava alle competizioni dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio. Ha mantenuto un buon ritmo per tutta la durata della prova, tagliando per prima il traguardo.

All'arrivo ha spiegato che era la prima volta che partecipava a questa corsa. Conoscendo la presenza di sampietrini e di diversi saliscendi lungo il tracciato, ha scelto di partire con prudenza. Il paesaggio dei monumenti romani l'ha poi coinvolta e le ha permesso di mantenere il ritmo, arrivando senza sentirsi affaticata.

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In campo maschile la vittoria è arrivata con un ampio margine sugli avversari. A conquistarla è stato un atleta originario del Burundi, che ha confermato la forza del gruppo di testa per tutta la durata della competizione.

Soccorso durante la gara e intervento sanitario

Durante la corsa un uomo è stato colto da un grave malore. Il personale sanitario militare presente lungo il percorso è intervenuto tempestivamente per prestargli le prime cure.

Dopo i primi soccorsi, effettuati anche con l'uso di un defibrillatore, è stato allertato il numero di emergenza 118. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza, per ricevere le cure necessarie.

Un evento sportivo al servizio della solidarietà

La finalità benefica è il tratto che accomuna la Corsa dei Santi alle altre manifestazioni sportive a scopo di raccolta fondi. Il ricavato sostiene il progetto per l'acqua potabile in Congo, un obiettivo che richiama l'attenzione sul diritto di accesso a una risorsa essenziale.

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La presenza di circa 5mila persone conferma il valore della partecipazione popolare come strumento di sensibilizzazione. Il bilancio dell'edizione, tra risultati sportivi, solidarietà e l'intervento sanitario durante la gara, offre un quadro completo di una giornata intensa nel centro di Roma.