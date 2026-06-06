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Corsair al Computex 2026: nuove tastiere analogiche, cuffie spaziali e case in legno

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Corsair al Computex 2026: nuove tastiere analogiche, cuffie spaziali e case in legno
CorsairComputex 2026Tastiera Analogica
📆6/6/2026 5:41 PM
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Al Computex 2026, Corsair presenta la tastiera Clipper Pro Mini 60 con switch magnetici, le cuffie Hs35 v3 con Dolby Atmos, la sedia Tc80 ergonomica e i case Warthog e Frame 5000D Wood RS.

Al Computex 2026 , Corsair ha svelato una nuova line-up di prodotti pensati per il gaming PC, spaziando da tastiere compatte a cuffie con audio spaziale, fino a sedie ergonomiche e case originali.

Tra le novità spicca la tastiera Clipper Pro Mini 60, un modello al 60% privo di tastierino numerico, che adotta switch a effetto Hall. Questo sistema utilizza un sensore magnetico per rilevare la posizione del magnete all'interno dello switch, consentendo un input analogico continuo simile a un grilletto o joystick, superando il tradizionale segnale on/off.

La funzione Multi Action permette di assegnare fino a quattro azioni distinte a un singolo tasto, facilitando combo e catene di abilità con un movimento preciso. La tastiera vanta un grado di protezione IP57 contro acqua e polvere e un'attenuazione sonora a doppio strato, ideale per sessioni di gioco intense. \n\nPer quanto riguarda l'audio, Corsair ha presentato le cuffie gaming Hs35 v3, dotate di audio spaziale Dolby Atmos e driver da 50 mm al neodimio.

La connettività è versatile: wireless a 2,4 GHz, Bluetooth o cavo per l'uso con PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili. L'autonomia raggiunge le 30 ore e il peso è contenuto in 250 grammi, garantendo comfort prolungato. Parallelamente, la sedia gaming Tc80 offre una seduta ampia e piatta con tessuto traspirante e inserti in similpelle, supporto ergonomico per sessioni di gioco o lavoro, e un cuscino per il collo rimovibile.

La base in acciaio a cinque stelle e il sollevatore a gas di Classe 4 assicurano stabilità e regolazione fluida dell'altezza, mentre la reclinabilità va da 90° a 115°. \n\nInfine, Corsair ha introdotto due nuovi case: il Warthog, un mid-tower robusto con struttura in acciaio spesso, maniglie integrate e pannelli laterali di facile accesso per massima flessibilità e flusso d'aria; e il Frame 5000D Wood RS, che sfoggia un pannello anteriore in legno massiccio, un laterale in vetro temperato a tutta lunghezza e un design completamente modulare.

Entrambi i modelli puntano a durabilità e personalizzazione, rispondendo alle esigenze degli appassionati di PC gaming. Con questa gamma, Corsair conferma il suo impegno nell'offrire soluzioni innovative e performanti per il mondo del gaming, combinando tecnologia avanzata ed estetica ricercata

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Corsair Computex 2026 Tastiera Analogica Cuffie Gaming Case PC

 

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