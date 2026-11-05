Corso anti-truffe su Tevere: 1200 anziani formati da Polizia di Stato

Il progetto Stavolta non ci casco ha coinvolto 1200 anziani in 27 incontri a bordo nave. Un'iniziativa della Polizia di Stato per prevenire le truffe estive con formazione pratica.

La Polizia di Stato ha concluso con successo il percorso formativo "Stavolta non ci casco - le truffe non vanno in vacanza" attraverso una serie di incontri tenutosi a bordo su una nave sul fiume Tevere. L'evento finale, organizzato tra luglio e ottobre, ha rappresentato la chiusura di un'iniziativa unica nel suo genere che ha visto la partecipazione complessiva di 1.200 anziani. Questa scelta logistica mira a combinare la formazione legale e pratica con un ambiente rilassato, facilitando l'apprendimento dei cittadini più vulnerabili.

Il meccanismo formativo a bordo nave

L'iniziativa si è articolata in 27 incontri distinti, offrendo ai partecipanti una consulenza diretta da parte di esperti e operatori specializzati. L'obiettivo principale era fornire strumenti concreti e consigli utili per identificare e difendersi dai tentativi di raggiro, un problema sociale sempre più diffuso. I corsi sono stati tenuti direttamente dal personale della Polizia di Stato, garantendo un'autorevolezza tecnica superiore rispetto alle normali campagne informative.

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Ogni partecipante ha ricevuto un vademecum anti-raggiro, un manuale pratico realizzato appositamente per contenere informazioni essenziali da consultare quotidianamente. Questo materiale divulgativo è stato distribuito per assicurare che le conoscenze acquisite durante i corsi rimangano accessibili anche dopo la fine del programma. La distribuzione di questi documenti è stata una parte centrale della strategia di prevenzione adottata dagli organizzatori.

Posizioni degli stakeholder e contributi culturali

L'assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari ha sottolineato l'importanza di questa attività, affermando che la prevenzione deve essere un lavoro continuo e non un evento sporadico. La sua posizione riflette la visione istituzionale di integrare la sicurezza pubblica nel benessere sociale degli anziani. L'evento ha inoltre incluso contributi culturali di alto livello, curati dallo storico dell'arte Vittorio Maria de Bonis e dal presidente della Società Romana di Nuoto Dante Mortet.

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Per rendere l'esperienza più gradita, la giornata finale è stata allietata da momenti musicali condotti dal compositore e musicista Sandro Scapicchio. A questi si sono uniti i presentatori Riccardo Zianna e Carlotta Ferrante, che hanno guidato gli ospiti attraverso la cerimonia di chiusura. L'aperitivo a bordo ha favorito la socializzazione tra i partecipanti, creando un clima di fiducia essenziale per l'apprendimento di tematiche sensitive.

Impatto concreto e procedure di emergenza

Le informazioni fornite durante i corsi hanno coprito i principali tipi di truffe, evidenziando regole di comportamento specifiche in caso di sospetto tentativo di frode. In particolare, è stata impartita la procedura da seguire quando si riceve una richiesta improvvisa di denaro via telefono. Gli anziani sono stati istruiti a riagganciare immediatamente la chiamata, senza esitare o giustificarsi.

Un altro pilastro della formazione è la creazione di una parola d'ordine da condividere con le persone più vicine, come familiari o amici fidati. Questa misura di sicurezza permette di verificare l'identità del richiedente in modo rapido ed efficace. Inoltre, è stato raccomandato di chiamare il numero di emergenza 112 per segnalare immediatamente l'accaduto alle autorità competenti.

La regola fondamentale ribadita agli partecipanti è quella di non fornire mai informazioni personali né denaro contante a chiunque richieda questi dati in modo insolitonon. Questa disciplina rigorosa è stata presentata come l'arma più efficace contro i criminali che cercano di sfruttare la fiducia o la paura delle vittime. La conclusione del ciclo di 27 incontri segna un punto di riferimento per le future politiche di tutela degli anziani nel contesto urbano romano.