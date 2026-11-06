Corte Costituzionale e caso Almasri: la sentenza sul conflitto di attribuzione

La Consulta decide sul caso Almasri: Bartolozzi non ha bisogno dell'autorizzazione della Camera per procedere. Dettagli sulla sentenza e sui ministri coinvolti.

La Corte costituzionale ha emesso una sentenza fondamentale che regola i poteri tra le istituzioni italiane nel contesto delle indagini sulla gestione della scarcerazione di Osama Njeem Almasri. Il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Camera dei deputati contro il Tribunale dei ministri e la Procura di Roma, è stato esaminato per determinare se fossero necessarie autorizzazioni specifiche per procedere nei confronti di Luciana Bartolozzi.

Dettagli sul Caso Almasri e l'Arresto

Il generale libico Osama Njeem Almasri, ex comandante della prigione di Mitiga, è stato accusato dalla Corte dell'Aia di crimini di guerra e contro l'umanità. La vicenda è iniziata il 19 gennaio 2025 quando Almasri è stato arrestato a Torino. Successivamente, il 21 gennaio, è stato rilasciato e rimpatriato in Libia tramite un volo utilizzato dai servizi segreti italiani.

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Luciana Bartolozzi, ex capo di gabinetto, è finita al centro delle indagini del Tribunale dei ministri riguardanti la gestione governativa di questa scarcerazione. Durante la requisitoria sul caso Almasri, il Tribunale ha sentito la Bartolozzi, ma ha ritenuto le sue dichiarazioni inattendibili e mendaci. Di conseguenza, ha disposto che la Procura ordinaria procedesse per false dichiarazioni.

Posizioni dei Ministri e Autorizzazione a Procedere

Tre giudici del collegio avevano chiesto al Parlamento l'autorizzazione a procedere contro i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Rispettivamente, erano accusati di omissione di atti di ufficio, concorso in favoreggiamento per Piantedosi, Nordio e Mantovano, e concorso in peculato per Piantedosi e Mantovano.

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Il Parlamento ha successivamente negato l'autorizzazione a procedere. Tuttavia, la Camera dei deputati ha sostenuto che i magistrati avrebbero dovuto richiedere l'autorizzazione anche per la Bartolozzi in virtù del suo ruolo istituzionale. Secondo quanto presentato in udienza sul conflitto di attribuzione, il fatto che non le sia stato contestato un concorso in reati ministeriali ha avuto conseguenze rilevanti.

La difesa ha infatti sottolineato che la Bartolozzi è stata sentita dal pm senza le garanzie previste per un coindagato, privandola della facoltà di non rispondere. Questo dettaglio è stato cruciale per la Camera nella sua richiesta di riconoscimento di un conflitto di attribuzione.

La Sentenza della Consulta e Impatto Futuro

La Corte costituzionale ha stabilito che la Procura di Roma potrà procedere contro Bartolozzi, purché informi la Camera. Tuttavia, la Consulta ha rilevato che il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto spiegare perché la Bartolozzi non era considerata concorrente degli altri reati di cui erano accusati i ministri e Mantovano.

Inoltre, la Procura di Roma avrebbe dovuto comunicare alla Camera la valutazione del collegio. La Corte ha quindi accolto in parte il ricorso di Montecitorio ma ha stabilito che non vi era alcun obbligo per il Tribunale e la Procura di chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti della Bartolozzi.

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Ciò avviene perché, secondo i giudici costituzionali, la posizione della Bartolozzi è diversa da quella dei ministri. La sentenza chiarisce quindi i confini giuridici tra le responsabilità individuali e quelle istituzionali in casi di complessa giurisdizione sovrapposta.