La Corte d'Appello thailandese ha ridotto da sei a tre anni la pena della deputata Rukchanok Srinork per presunte violazioni della legge sul lesa maestà, confermata il 23 novembre 2026.

La Corte d'Appello thailandese ha modificato significativamente la sentenza legale riguardante la deputata del Partito del Popolo Rukchanok Srinork, riducendo la pena detentiva da sei anni a tre anni. Questa decisione è stata resa pubblica il 23 novembre 2026 a Bangkok, segnando un cambiamento immediato nello status giuridico di un'importante figura dell'opposizione parlamentare. Il tribunale ha esaminato le accuse relative alla violazione della legge sul lesa maestà e della legge sui reati informatici, che riguardavano contenuti pubblicati sui social media nel 2021.

Movimenti processuali e riduzione della pena

Il verdetto della Corte d'Appello ha comportato un'assoluzione specifica riguardo all'accusa di aver condiviso un post, mentre ha mantenuto la condanna per la pubblicazione originale. Il tribunale ha applicato una riduzione della pena pari al cinquanta percento, trasformando i sei anni imposti dal tribunale di primo grado nel 2023 in una condanna di tre anni. Questa azione legale riguarda un post su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter, creato nel 2021 e successivamente condiviso da Rukchanok, nota anche con il soprannome Ice.

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La riduzione della sentenza non cancella la condanna, ma ne limita la durata. Rukchanok Srinork ha continuato a mantenere il suo seggio in Parlamento nonostante la sentenza iniziale, poiché la Costituzione thailandese prevede che la perdita del mandato avvenga solo in caso di condanna definitiva. È stata rieletta nel febbraio dell'anno in corso, dimostrando il sostegno elettorale persistente alla sua figura politica.

Contesto giuridico e posizioni istituzionali

La Thailandia possiede alcune delle leggi sul lesa maestà più severe al mondo, stabilite per proteggere la monarchia. Le pene detentive possono arrivare fino a quindici anni per ogni caso di diffamazione, insulto o minessa nei confronti del re, della regina, dell'erede al trono o del reggente. Queste normative rappresentano un elemento centrale del dibattito pubblico e legale nel paese, influenzando profondamente le dinamiche tra potere statale e opposizione politica.

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Il leader del Partito del Popolo, Nathaphong Ruengpanyawut, ha confermato alle autorità giornalistiche che la difesa sta attualmente cercando di ottenere la libertà provvisoria per la deputata. È in corso il procedimento per presentare un ulteriore ricorso alla Corte Suprema. Questa mossa strategica mira a contestare ulteriormente le basi legali della condanna residua e a garantire l'assenza di detenzione fisica durante l'esame finale della questione.

Rukchanok Srinork ha mantenuto la sua posizione di non aver commesso alcun illecito. La sua difesa si basa sulla necessità di difendere la libertà di espressione nel quadro della legislazione esistente. Il Partito del Popolo continua a sostenere che le accuse contro i suoi membri siano politicamente motivate e ingiustificate.

Impatto statistico e conseguenze legislative

I dati forniti dall'organizzazione non profit Thai Lawyers for Human Rights evidenziano la portata di queste cause legali. Tra maggio 2014 e luglio 2026, almeno 199 persone in Thailandia sono state condannate a pene detentive per presunti insulti alla monarchia. Questo numero indica una tendenza sistematica nell'applicazione della legge sul lesa maestà durante questo periodo di dodici anni.

La situazione di Rukchanok Srinork illustra le complessità legali per i parlamentari eletti. Ai sensi della Costituzione thailandese, un membro del parlamento può perdere il proprio seggio solo dopo una condanna definitiva con sentenza irrevocabile. Finché il processo alla Corte Suprema non si conclude, i diritti politici della deputata restano attivi.

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La sentenza del 23 novembre 2026 rappresenta un momento cruciale per l'equilibrio di potere in Thailandia. La riduzione della pena dimostra che i tribunali superiori sono disposti a rivedere le pene imposte dai giudici di grado inferiore. Questo precedente potrebbe influenzare i futuri processi per reati informatici e lesa maestà.

Il caso continuerà a evolversi con il prossimo ricorso alla Corte Suprema. La comunità legale e politica segue attentamente gli sviluppi per comprendere l'impatto a lungo termine delle normative sulla libertà di stampa. Le azioni future del Partito del Popolo dipenderanno dagli esiti di questi procedimenti giudiziari in corso.