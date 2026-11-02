Corte d'Appello L'Aquila: i giudici esaminano il ricorso per il ritorno dei tre figli ai genitori

I giudici della Corte d'Appello dell'Aquila valutano il ricorso di Nathan e Catherine Birmingham per il ricongiungimento immediato dei tre figli, sollevando questioni sull'homeschooling.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha avviato l'esame del ricorso presentato dalla famiglia Birmingham, nella speranza di un ritorno immediato dei tre figli con i genitori. La decisione dei magistrati potrebbe porre fine alla permanenza dei minori nella struttura protetta del Chietino, dove i bambini risiedono dal 21 novembre scorso. L'udienza si svolgerà in forma cartolare, senza discussioni orali, e riguarderà il reclamo depositato venerdì scorso dall'avvocato Simone Pillon.

Dettaglio del ricorso e percorso legale

Il legale della coppia anglo-australiana richiede il ricongiungimento immediato dei tre figli, evidenziando sia le esigenze di salute dei bambini sia la partecipazione attiva di Nathan e Catherine al percorso di sostegno alla genitorialità. Secondo la difesa, l'impegno della coppia sarebbe stato costante e positivo durante tutto il periodo di separazione. Un primo passo verso il rientro in famiglia era già avvenuto il 1° settembre, quando i giudici avevano previsto un ritorno graduale dei bambini.

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Il piano prevedeva inizialmente visite quotidiane nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli, seguite dalla possibilità di trascorrere la notte con i genitori senza la presenza degli assistenti sociali. Tuttavia, la decisione finale spetta ora ai giudici della Corte d'Appello, che potrebbero anche scegliere di rinviare la decisione su un altro momento. La vicenda ha coinvolto servizi sociali e tribunale minorile, con contrasti iniziali poi attenuati dall'avvicinamento della coppia alle indicazioni giudiziarie.

Controversie sull'istruzione a domicilio

Resta aperta e discussa la questione dell'istruzione dei bambini a casa, nota come homeschooling. Nathan e Catherine desiderano riprendere l'educazione dei figli presso il domicilio familiare, mentre i bambini hanno iniziato a frequentare la scuola per la prima volta all'inizio dell'attuale anno scolastico. Questa richiesta rappresenta uno dei punti più delicati della vicenda giudiziaria, che è cominciata con la sospensione della responsabilità genitoriale.

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L'opposizione all'homeschooling è legata a timori espressi dalle autorità competenti, mentre la famiglia insiste sulla validità pedagogica di tale approccio. I servizi sociali e il tribunale hanno monitorato attentamente il percorso educativo, cercando di bilanciare il diritto all'istruzione formale con le scelte educative dei genitori. La situazione attuale vede i minori inseriti nel sistema scolastico statale, ma la famiglia sostiene che il ritorno a casa includa necessariamente la modalità di insegnamento tradizionale.

Il nuovo incarico di Catherine Birmingham

Mentre attende la decisione finale sui figli, Catherine Birmingham ha ottenuto un incarico come docente in un corso di perfezionamento dedicato all'intelligenza naturale. L'istituto coinvolto è l'Istituto nazionale di pedagogia familiare di Roma, dove Catherine terrà lezioni con un compenso previsto di 60 euro lordi all'ora. La notizia ha suscitato polemiche e discussioni pubbliche, soprattutto in un contesto già sensibile riguardo alla capacità genitoriale.

Lo psicologo Tonino Cantelmi, perito di parte della famiglia, ha risposto alle critiche definendo Catherine "una madre ferita e non ascoltata". Cantelmi ha contestato l'immagine di Catherine come donna eccentrica e ostile, sottolineando che il suo percorso personale meriterebbe una valutazione diversa e più approfondita. Le polemiche riguardano principalmente la percezione pubblica della figura materna, che alcuni criticano per le sue scelte di vita e lavoro in questo momento di crisi familiare.

Impatto concreto sulle vite dei minori

L'incertezza giuridica ha un impatto diretto sulla stabilità emotiva dei tre figli, che vivono in una struttura protetta da novembre. Il ritorno a casa dipenderà dall'interpretazione dei giudici riguardo alla sicurezza dei minori e alle loro esigenze educative. La struttura del Chietino continua a garantire assistenza, ma la famiglia Birmingham aspira a una soluzione definitiva che permetta la convivenza familiare.

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Le conseguenze di una eventuale rinrinvio o di una decisione favorevole si estendono alle procedure di sostegno alla genitorialità. Se il ricongiungimento verrà accordato, i genitori dovranno dimostrare di poter gestire autonomamente l'educazione e la cura dei figli, incluso l'eventuale ritorno all'homeschooling. La comunità locale e gli organi di tutela hanno un ruolo cruciale nel monitorare questa transizione, assicurando che gli interessi dei minori restino al centro di ogni decisione. Il futuro della famiglia Birmingham resta legato alle prossime pronunce della Corte d'Appello dell'Aquila.