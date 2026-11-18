La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la riduzione della pena a 7 anni per Edoardo Borghini, condannato per aver ucciso il figlio ubriaco difendendo la madre.

La Corte d'Assise d'Appello ha emesso una sentenza decisiva nel caso di Edoardo Borghini, residente nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, riducendo la pena per l'omicidio del figlio a sette anni di reclusione. L'imputato, già condannato in primo grado a undici anni, ha ottenuto questa riduzione riconoscendo i suoi fatti, mentre il contesto criminale ruota attorno alla difesa della moglie da un'aggressione domestica.

Dettagli del caso e contesto legale

Il processo ha ricostruito i fatti发生ti in cui Edoardo Borghini ha imbracciato un fucile ed esploso due colpi ravvicinati, uccidendo il figlio maggiore. La motivazione principale dell'azione era la difesa della propria moglie, che era stata aggredita dal ragazzo al suo rientro a casa. Gli esami tossicologici sul cadavere hanno stabilito che il figlio aveva un tasso alcolemico di circa 2,5 grammi per litro, una condizione che ha aggravato la dinamica dell'aggressione.

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Posizione delle parti e richieste della Procura

La Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo la necessità di una condanna severa. Tuttavia, i giudici hanno valutato la situazione alla luce delle circostanze di legittima difesa o dell'eccesso colposo. Edoardo Borghini è risultato reo confesso e ha sempre dichiarato di aver agito temendo per l'incolumità della consorte, giustificando la propria azione come un atto disperato per fermare l'attacco.

Impatto reale e conseguenze giudiziarie

Prima del processo penale, Edoardo Borghini aveva già risarcito la moglie cedendole l'intera proprietà della casa in cui vivevano, un gesto che ha segnato il tentativo di riparazione del danno morale ed economico. Nel primo grado, tenutosi a marzo, i giudici della Corte d'Assise di Novara avevano riconosciuto attenuanti generiche prevalenti e la circostanza della provocazione, scendendo da una richiesta di 22 anni a 11 anni di carcere.

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Prossimi passi e misure cautelari

Edoardo Borghini continua a scontare la pena ai domiciliari mentre il procedimento legale procede verso la sua conclusione formale. Le motivazioni dettagliate della sentenza emessa mercoledì 18 novembre 2026 saranno depositate entro quindici giorni dalla pubblicazione del dispositivo. Nel frattempo, prosegue il percorso di giustizia riparativa, un meccanismo che mira a coinvolgere le vittime e le loro famiglie nel processo di elaborazione del trauma.

Implicazioni sociali e future prospettive

Questa decisione giudiziaria rappresenta un punto di riferimento per i casi di violenza domestica e legittima difesa in Italia, dimostrando come i tribunali valutino il contesto di minaccia immediata. La riduzione da undici a sette anni riflette una lettura favorevole alle circostanze di eccezionale tensione psicologica e fisica in cui si è trovato Edoardo Borghini. La comunità locale attende ora le motivazioni scritte per comprendere appieno il bilanciamento degli interessi in gioco.