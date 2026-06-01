Corte d'arbitrato elimina le pretese finanziarie del Ruanda contro la Gran Bretagna per l'accordo sull'asilo annullato

La Corte permanente di arbitrato di L'Aia ha respinto le richieste di pagamento del Ruanda, confermando che il paese aveva rinunciato a ulteriori somme nel 2025 e 2026, dopo che il nuovo premier Keir Starmer ha cancellato l'accordo di trasferimento dei richiedenti asilo. La sentenza toglie alla Gran Bretagna l'obbligo di versare decine di milioni di sterline, mentre le relazioni tra i due paesi restano tese per le accuse di sostegno al M23 in Congo.

Una veduta del Palazzo della Pace, sede della Corte internazionale di giustizia a L'Aia, è stata immortalata il 28 aprile 2025, ma l'attenzione dei giornalisti è stata catturata da una decisione di rilevanza internazionale.

Lunedì 1° giugno la Corte permanente di arbitrato, con sede nella stessa città, ha dichiarato che la Gran Bretagna non dovrà corrispondere al Ruanda alcuna somma in relazione all'accordo sull'asilo cancellato l'anno precedente dal nuovo primo ministro Keir Starmer. La decisione è stata motivata dal fatto che, secondo il tribunale, il Ruanda, in una serie di note diplomatiche scambiate a novembre 2024, aveva già rinunciato a qualsiasi pagamento aggiuntivo da parte del Regno Un{ito previsto per aprile 2025 : : : : : : : : : : : : : : : La Corte permanente di arbitrato, costituita da tre giudici, ha emesso il provvedimento il 15 maggio, ma ha reso pubblici solo estratti il 1° giugno.

La maggioranza dei magistrati ha constatato che le parti avevano concordato di escludere ulteriori pagamenti nel 2025 e nel 2026, annullando così le pretese finanziarie del Ruanda, che inizialmente chiedeva almeno 60 milioni di sterline (circa 80 milioni di dollari). Questa decisione elimina la possibilità che Londra dovesse versare decine di milioni di sterline per un accordo ormai infranto.

Il progetto di trasferimento dei richiedenti asilo dal Regno Unito al Ruanda, avviato dal governo conservatore di Boris Johnson, era stato concepito come un modo per disincentivare le migrazioni irregolari. Dopo il trionfo elettorale del Partito Laburista, il nuovo premier Keir Starmer ha annullato il piano, ritenendolo incompatibile con i valori britannici e con il rispetto dei diritti umani.

Il provvedimento ha avuto un impatto limitato: solo quattro persone si sono effettivamente recate volontariamente in Ruanda prima della sospensione dell'accordo, a causa di ostacoli giuridici e di una crescente opposizione sia in patria sia a livello internazionale. Le relazioni diplomatiche tra Londra e Kigali erano già tese prima della sentenza.

Lo scorso anno, il Regno Unito aveva sospeso parte dei finanziamenti allo Stato africano per il presunto coinvolgimento di Kigali nel conflitto della Repubblica Democratica del Congo, dove il Ruanda è accusato di sostenere il gruppo ribelle M23. Il governo ruandese nega categoricamente di alimentare i combattimenti, attribuendo invece la violenza alle forze congolesi e burundesi.

La questione resta al centro dell'attenzione internazionale, poiché le tensioni nella regione dei Grandi Laghi continuano a provocare migliaia di morti e lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. La decisione della Corte di arbitrato non risolve le controversie più ampie sul ruolo del Ruanda nella guerra del Congo, ma elimina per ora una delle più incisive pressioni economiche che la Gran Bretagna poteva esercitare su Kigali.

La vicenda rimane un esempio lampante di come le politiche migratorie possano intrecciarsi con la diplomazia, i diritti umani e le tensioni geopolitiche in una regione già molto instabile





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