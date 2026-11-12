Corte d'Assise Napoli: 7 condanne per la sparatoria mortale in Sanità

La Corte d'Assise di Napoli condanna a pene tra i 18 e i 20 anni sette giovani per la sparatoria del 2024. Ecco i dettagli e i nomi dei colpevoli.

La Corte d'Assise di Napoli ha emesso sentenze definitive contro sette giovani coinvolti nello scontro armato tra le bande della Sanità e di piazza Mercato. L'attacco, avvenuto il 24 ottobre 2024, ha provocato la morte di un quindicenne. Il giudice ha inflitto pene detentive comprese tra i 18 e i 20 anni di reclusione ai responsabili dello scontro.

Dettagli della sparatoria e dinamiche del conflitto

Lo scontro ha avuto luogo in una delle traverse del corso Umberto, area storicamente sotto l'influenza dei clan della Sanità. La Procura di Napoli aveva richiesto l'ergastolo per gli imputati, considerando la gravità del fatto. Il quindicenne, identificato come Tufano, viaggiava a bordo di uno scooter guidato da un amico durante l'agguato. Un colpo d'arma da fuoco ha raggiunto il ragazzo, causandone la morte. Le indagini hanno stabilito che il proiettile è stato esploso da un componente del gruppo di Tufano, in quella che è stata definita una vittima di fuoco incrociato o errore, ma la responsabilità penale ricade sui membri del gruppo della Sanità.

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Le condanne per Cristian Scarallo e Mattia Buonafine

Il giudice ha inflitto 20 anni di reclusione a Cristian Scarallo, venti anni, considerato il capo del gruppo della Sanità. Scarallo era difeso dall'avvocato Leopoldo Perone. Altra pena di 20 anni per Mattia Buonafine, ventunenne, colui che avrebbe esploso il colpo mortale. Per questi due imputati, il giudice ha escluso l'aggravante dei motivi abietti e futili. La Procura aveva richiesto l'ergastolo per Scarallo, Buonafine, Raffaele Criscuolo e Giuseppe Auricchio. Le richieste del Pubblico Ministero, guidato dai pm Celeste Carrano e Maurizio De Franchis, prevedevano anche 30 anni per Francesco Esposito e Vincenzo Zerobio.

Pene per gli altri imputati e ruolo di Emanuele Durante

Oltre agli arresti principali, la Corte ha condannato altri cinque giovani a pene che variano dai 18 ai 20 anni. Giuseppe Auricchio, 21 anni, ha ricevuto 18 anni di reclusione. Anche Vincenzo Zerobio, 21 anni, è stato condannato a 18 anni. Francesco Esposito, 20 anni, ha scontato 18 anni di prigione. Raffaele Criscuolo, 20 anni, ha ricevuto la stessa pena. Infine, Simone Gioffredo, 20 anni, è stato condannato a 18 anni. Emanuele Durante, anch'egli ventenne, era tra i giovani per i quali la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio. Durante è diventato il capro espiatorio dell'omicidio di Tufano, ucciso in un agguato scattato il 15 marzo 2025. La sentenza della Corte d'Assise ha quindi chiuso un ciclo giudiziario lungo e complesso.

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Contesto criminale e precedenti giudiziari

Il caso si inserisce nel contesto più ampio della lotta contro le organizzazioni criminali a Napoli, tra i rioni Sanità e piazza Mercato. La Dda di Napoli ha seguito con attenzione l'evoluzione delle faide tra i gruppi giovanili. Lo scorso 4 maggio, Gennaro De Martino era stato condannato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato, nello stesso filone d'inchiesta. Le condanne attuali confermano la linea dura del tribunale nei confronti della violenza armata tra bande rivali. La sentenza ribadisce la responsabilità penale diretta di ogni partecipante allo scontro, indipendentemente dal ruolo specifico svolto durante i fatti. Il provvedimento chiude una fase processuale che aveva tenuto sotto pressione l'opinione pubblica napoletana.

Impatto sociale e prossimi passi istituzionali

Le pene irrogate avranno un impatto diretto sulle famiglie degli imputati e sul tessuto sociale dei quartieri coinvolti. La condanna di sette giovani evidenzia la gravità del fenomeno delle faide giovanili a Napoli. Le autorità locali monitoreranno l'esecuzione delle pene e l'eventuale applicazione di misure alternative. La Corte d'Assise ha quindi emesso un monito chiaro contro la criminalità organizzata di base. I risultati del processo serviranno anche per future indagini sulle strutture di potere dei clan della Sanità e di piazza Mercato. La società civile attende con attenzione le conseguenze di queste decisioni giudiziarie sulla sicurezza del territorio.