Corte degli Stati Uniti blocca i dazi di Trump, ma solo per pochi importatori

La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi temporanei globali del 10% imposti da Donald Trump non sono giustificati, ma ha bloccato i dazi solo per due importatori privati e lo Stato di Washington. La decisione lascia in vigore i dazi per tutti gli altri importatori mentre si svolge l'eventuale appello dell'amministrazione Trump.

Una nave da carico piena di container è stata avvistata nel porto di Oakland, in California, il 4 agosto 2025. Questa immagine simbolica rappresenta il contesto del recente verdetto della Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti, che ha messo in discussione la strategia tariffaria del presidente Donald Trump .

Il 7 maggio, la corte ha stabilito che i dazi temporanei globali del 10% imposti da Trump non sono giustificati ai sensi della legge sul commercio del 1974, ma ha bloccato i dazi solo per due importatori privati e lo Stato di Washington. La decisione, presa con un voto di 2 a 1, lascia in vigore i dazi temporanei per tutti gli altri importatori mentre si svolge l'eventuale appello dell'amministrazione Trump. I dazi sono attesi a scadere a luglio.

La corte ha dichiarato che l'imposizione dei dazi da parte di Trump ai sensi dell'articolo 122 della legge sul commercio del 1974 era inappropriata. Uno dei giudici ha affermato che è prematuro concedere la vittoria ai querelanti.

Sebbene il verdetto si applichi a un insieme di dazi destinati a scadere in circa due mesi, rappresenta un altro significativo contrattempo per le ambizioni tariffarie globali di Trump e arriva una settimana prima del suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino per discutere delle tensioni commerciali. Questo caso legale si inserisce in un contesto più ampio di sfide giuridiche ai dazi imposti da Trump, tre mesi dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi globali imposti dal presidente sotto una legge sulle emergenze nazionali.

La Corte del Commercio Internazionale di New York ha rifiutato di emettere un'ingiunzione che blocchi i dazi per tutti gli importatori, rigettando una richiesta di un gruppo di 24 stati, in maggioranza guidati dai Democratici, affermando che questi stati non avevano la legittimazione a chiedere tale rimedio.

"I querelanti privati non presentano argomenti specifici per un'ingiunzione universale. I costi per un querelante non costituiscono una base appropriata per l'imposizione di un'ingiunzione universale.

Pertanto, la corte declina di emettere un'ingiunzione universale", ha affermato il verdetto. La Casa Bianca e l'Ufficio del Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento.

"L'opinione sarà sicuramente appellata dagli Stati Uniti e quindi pone le basi per un'ulteriore considerazione da parte della Corte d'Appello Federale degli Stati Uniti e della Corte Suprema", ha dichiarato Dave Townsend, partner del gruppo International Trade di Dorsey & Whitney, aggiungendo che altri importatori probabilmente chiederanno ora alla corte un rimedio più ampio che si applichi a più aziende. La corte ha stabilito che la maggior parte degli stati che hanno intentato causa, con l'eccezione di Washington, non erano importatori che avevano pagato o potevano pagare i dazi dell'articolo 122.

Washington ha presentato prove del pagamento dei dazi attraverso l'Università di Washington, un'istituzione di ricerca pubblica. Le due piccole aziende, la società di giocattoli Basic Fun! e l'importatore di spezie Burlap & Barrel, avevano sostenuto che i nuovi dazi erano un tentativo di aggirare una storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che aveva annullato i dazi del 2025 imposti dal presidente repubblicano ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act.

Immediatamente dopo la decisione della Corte Suprema, Trump si è rivolto all'articolo 122, che consente dazi fino al 15% per un massimo di 150 giorni per correggere gravi "squilibri delle transazioni correnti" o prevenire un'imminente svalutazione del dollaro. Il verdetto di giovedì ha stabilito che la legge non era un passo appropriato per il tipo di squilibri commerciali citati da Trump nel suo ordine di febbraio.

"Questa decisione è una vittoria importante per le aziende americane che si affidano alla produzione globale per fornire prodotti sicuri e convenienti. I dazi illegali rendono più difficile per le aziende come la nostra competere e crescere", ha dichiarato Jay Foreman, CEO di Basic Fun!

"Siamo incoraggiati dal riconoscimento della corte che questi dazi hanno superato l'autorità del presidente. Questo verdetto porta la necessaria chiarezza e stabilità per le aziende che navigano nelle catene di approvvigionamento globali", ha affermato in una dichiarazione. Jeffrey Schwab, che ha rappresentato gli importatori, ha affermato che l'applicazione del verdetto solo ai querelanti "ovviamente solleva molte domande su come questo si svolgerà".

L'amministrazione Trump aveva sostenuto che esisteva un serio squilibrio delle transazioni correnti sotto forma di un deficit commerciale annuale di beni degli Stati Uniti di 1,2 trilioni di dollari e un deficit delle transazioni correnti del 4% del PIL. Numerosi economisti avevano espresso dubbi sulla premessa dei nuovi dazi dell'articolo 122 fin dall'inizio, tra cui l'ex primo vice direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Gita Gopinath, che aveva dichiarato a Reuters all'epoca: "Possiamo tutti concordare sul fatto che gli Stati Uniti non stanno affrontando una crisi delle transazioni correnti, che si verifica quando i paesi subiscono un eccessivo aumento dei costi di indebitamento internazionale e perdono l'accesso ai mercati finanziari"





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