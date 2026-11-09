Corte dei Conti e Ecco: la manovra fiscale 2027 e la crisi energetica

La Corte dei Conti allerta sull'irrealtà delle coperture IRPEF nel 2027. Matteo Leonardi critica la risposta alla crisi energetica. Anec: taglio fondi cinema a rischio.

La Corte dei Conti ha espresso un forte allarme durante le audizioni presso le commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, evidenziando la precarietà della legge di bilancio. L'organismo di controllo sottolinea che il 70% delle coperture fiscali è costituito da misure temporanee. Inoltre, gran parte delle agevolazioni introdotte riguarda esclusivamente l'anno 2027.

Irrealtà delle coperture fiscali future

Secondo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, le disposizioni che determinano maggiori entrate seguono la stessa direzione delle risorse, concentrate solo sul prossimo esercizio. Solo una parte presenta un carattere strutturale definitivo. Nel 2027, le entrate permanenti rappresentano circa il 30 per cento del totale. A fronte di ciò, si registra un 25 per cento di entrate temporanee e un 45 per cento costituito da anticipi di gettito destinati a tradursi in minori entrate negli anni successivi.

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Il venire meno di queste entrate temporanee è idoneo a configurare oneri impliciti per le manovre future. Questo avviene ove si intenda continuare a finanziare una o più delle misure temporanee previste nella manovra di bilancio. In sostanza, il complesso delle misure appare orientato a soddisfare il fabbisogno della copertura dei singoli interventi. Tale approccio non riesce a consolidare la base imponibile dei tributi in modo stabile.

Carattere duale e categoriale dell'Irpef

Si conferma il carattere ormai categoriale dell'Irpef nella nuova normativa. Le aliquote medie e marginali sono differenziate per tipologia di reddito. Questa differenziazione è ulteriormente accentuata per i lavoratori autonomi. La metà di questi può optare per il regime forfettario, creando una disparità significativa nel sistema tributario.

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La Corte dei Conti ribadisce che la crescita dei regimi sostitutivi restringe la portata dei principi di onnicomprensività e di progressività dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. L'imposta assume così i caratteri di un sistema duale. Le aliquote progressive risultano di fatto circoscritte ai redditi di lavoro dipendente e di pensione. Questo divide nettamente la base imponibile in due fasce distinte.

Le misure citate includono la riduzione dell'aliquota Irpef e la proroga di detassazioni su aumenti contrattuali. Sono previsti anche bonus per premi e turni, oltre al voucher per gli anziani. La normativa contempla inoltre la riduzione del carico fiscale sui giovani e la conferma di alcuni bonus edilizi. Le cedolari previste per i contratti di locazione di immobili commerciali restano confermate.

La crisi energetica e l'impatto sulle famiglie

Matteo Leonardi, presidente del think tank indipendente Ecco, esprime un giudizio netto durante le audizioni sulla manovra. Definisce la legge di bilancio un'occasione mancata per affrontare la crisi energetica. Questo avviene nonostante la disponibilità di oltre 14 miliardi di euro aggiuntivi in deroga ai vincoli di bilancio. Gli articoli contenuti non sono in grado di rispondere adeguatamente alla profondità e alla gravità della crisi.

La situazione delle famiglie è particolarmente critica. Nonostante uno stanziamento di 1,6 miliardi per l'efficienza energetica degli edifici, le risorse sono frammentate. Tali fondi sono destinati prevalentemente agli immobili pubblici. Mancano strumenti adeguati per sostenere gli investimenti delle famiglie private. I prezzi del gas sono cinque volte quelli del periodo precedente alla crisi.

Di conseguenza, gli investimenti in efficienza energetica delle famiglie italiane sono diminuiti. Citando dati precisi, si registra una flessione del 37% degli interventi di efficientamento. Gli interventi legati all'ecobonus sono calati del 55%. Le critiche si estendono anche al decreto bollette atteso in Consiglio dei ministri. Secondo le stime di Ecco, consentirebbe alle famiglie di risparmiare appena un euro e mezzo al mese.

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Questo risparmio minimo è di fronte a rincari potenziali di 400 euro l'anno. Tale scenario si verifica se i prezzi dell'energia dovessero rimanere agli attuali livelli. La disproporzione tra le risorse disponibili e l'impatto reale sui cittadini è evidente.

Taglio ai fondi cinema e sostenibilità del settore

Il ritorno del Fondo per il cinema e l'audiovisivo a circa 700 milioni di euro nel 2027 è un segnale positivo. Tuttavia, il taglio di 200 milioni previsto dal 2028 rischia di compromettere la sostenibilità del settore. L'Anec, l'Associazione nazionale esercenti cinema, segnala questo pericolo durante le audizioni sulla legge di bilancio.

Il finanziamento previsto per il 2028 e il 2029 è pari a 500 milioni annui. Questa cifra rappresenta appena la metà del fabbisogno complessivo del comparto. La partenza della nuova Agenzia del Cinema è a rischio a causa di questa riduzione strutturale.

Per il futuro, non può non essere sottolineata la concentrazione solo sul prossimo esercizio di larga parte degli interventi agevolativi. Questo lascia al prossimo Parlamento il compito di decidere se rinnovare o meno le misure. L'effetto diretto ad una moderata ridistribuzione delle risorse è positivamente considerato per contrastare la povertà. Il sostegno ai redditi da lavoro e la spesa sanitaria beneficiano di tale redistribuzione.