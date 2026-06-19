Corte dei Conti: riscossione fiscale in crescita, ma il 40% dei crediti storici è irrecuperabile

Secondo la relazione sulla gestione 2024 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'ente ha ottenuto ottimi risultati superando gli obiettivi, tuttavia la Corte dei Conti avverte che una consistente parte del monte crediti residuo, pari a 511,5 miliardi di euro, è legata a debitori nullatenenti, falliti o deceduti e risulta di difficile o impossibile recupero. Il decreto legislativo 110/2024 introduce un termine di cinque anni per le azioni di riscossione.

La Corte dei Conti ha esaminato la gestione 2024 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziando risultati finanziari positivi ma anche criticità strutturali legate ai crediti pregressi.

L'ente ha registrato una crescita significativa nelle riscossioni, superando gli obiettivi prefissati, tuttavia una parte consistente del carico residuo risulta di difficile recupero. Il report sottolinea l'impatto del nuovo sistema di finanziamento statale, la riduzione dei costi del personale e le sfide future relative alle spese informatiche e alla sicurezza informatica. Viene inoltre illustrata la normativa recente che introduce un termine di cinque anni per l'attività di riscossione





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