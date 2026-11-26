Il tribunale keniota ha ordinato la sospensione dei lavori per il centro di quarantena Ebola finanziato dagli USA, dichiarando illegittima la mancanza di consultazione pubblica.

Un tribunale keniota ha stabilito giovedì che il governo ha violato diverse disposizioni della Costituzione consentendo la costruzione di una struttura di quarantena per l'Ebola, sostenuta dagli Stati Uniti, presso una base aerea militare nel Kenya centrale. La decisione ha sancito la fine di un contenzioso che ha diviso l'opinione pubblica e ha portato a intense proteste e a un ricorso legale contro il progetto.

Violenza Costituzionale e Sospensione Obbligatoria

La corte ha ordinato che qualsiasi ulteriore lavoro presso la struttura di quarantena venga immediatamente sospeso fino a quando il governo non avrà soddisfatto una serie di condizioni imposte dal giudice. Tra questi requisiti essenziali figura la divulgazione pubblica di tutti i dettagli contenuti nell'accordo stipulato con il governo degli Stati Uniti per la realizzazione della facility. La decisione è stata presa dopo mesi di polemiche e di azioni legali intentate dai cittadini che si sentivano esclusi dal processo decisionale.

Also read Tensioni a Beni: famiglie congolese non ritrovano corpi Ebola

Posizioni delle Parti e Controversie Legal

La High Court Judge Patricia Nyaundi ha dichiarato nella sua sentenza che il governo avrebbe dovuto rendere pubblici i dettagli dell'accordo con gli Stati Uniti e avrebbe dovuto cercare l'input pubblico prima di firmare il trattato. Nyaundi ha sottolineato che i cittadini, e più significativamente i residenti della Contea di Laikipia, sono stati lasciati nella posizione di osservatori esterni, privati di qualsiasi opportunità significativa di conoscere, interrogare o partecipare alle decisioni che li riguardano direttamente.

Il ministro della Salute del Kenya, Aden Duale, era già stato trovato colpevole di oltraggio alla corte per non aver rispettato gli ordini di sospensione relativi alla costruzione della struttura presso una base aerea. Duale era apparso in aula per rispondere a queste accuse, ma il governo ha successivamente dichiarato al tribunale di aver ordinato un'interruzione immediata dei lavori e di tutte le attività correlate nel sito. La mancanza di trasparenza ha rappresentato il nucleo della controversia legale che ha portato all'attuale sospensione.

Advertisement

Impatto Reale e Prossimi Passi Istituzionali

La struttura, dotata di 50 posti letto e situata all'interno della base aerea di Laikipia nei pressi della città di Nanyuki nel Kenya centrale, era inizialmente destinata a mettere in quarantena le persone esposte all'Ebola, inclusi i cittadini statunitensi. Sette operatori umanitari americani che si trovavano in Congo per aiutare a contrastare l'Ebola si erano quarantena presso la struttura keniota nel luglio scorso. La popolazione locale ha espresso forte preoccupazione per la possibile diffusione della malattia mortale proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, che rimane l'epicentro dell'ultima epidemia regionale.

Il governo keniota ha giustificato la costruzione affermando che la facility è volta a supportare la preparazione contro l'Ebola e a isolare o mettere in quarantena le persone esposte al virus come parte di una più ampia pianificazione di contingenza per la salute pubblica. Al momento non ci sono stati commenti immediati da parte del governo sulla sentenza di giovedì. La situazione resta in bilico in attesa che le autorità soddisfino i requisiti imposti dalla corte per eventuali future fasi operative.

Il contesto epidemiologico nel paese è evoluto recentemente con la segnalazione del primo caso importato del ceppo Bundibugyo dell'Ebola all'inizio di ottobre. Si trattava di un viaggiatore che era arrivato dal Congo tramite l'Uganda. A metà novembre, il paese aveva registrato due decessi e altri sette casi, di tutti i quali si sono recuperati completamente. Nessun nuovo caso era stato segnalato dal 19 ottobre.

La conta alla scadenza di 42 giorni per dichiarare l'epidemia conclusa è iniziata l'11 novembre successivo alla dimissione dell'ultimo paziente. Nonostante il miglioramento della situazione sanitaria specifica, la decisione giudiziaria ha messo in luce la necessità di maggiore trasparenza nei contratti internazionali che coinvolgono infrastrutture sanitarie strategiche. Il rispetto delle procedure costituzionali rimane ora la priorità per il governo e le autorità locali.