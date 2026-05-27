Corte di Cassazione: gli hotel possono rifiutare l'acqua del rubinetto ai clienti

La più alta corte italiana ha stabilito che non esiste l'obbligo per hotel e ristoranti di servire gratuitamente acqua del rubinetto, respingendo il reclamo di una turista che aveva citato un hotel di lusso delle Dolomiti. La sentenza conferma le decisioni dei gradi inferiori e sottolinea che la legge italiana non prevede tale obbligo, mentre a livello europeo la direttiva sull'acqua è solo incoraggiante. Il dibattito coinvolge diritti dei consumatori, sostenibilità e trasparenza dei costi.

La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che gli hotel e i ristoranti non sono obbligati a fornire acqua del rubinetto gratuita ai clienti, respingendo il ricorso di una turista che aveva citato in giudizio un albergo di lusso delle Dolomiti.

La vicenda risale alle festività di Capodanno del 2020, quando la cliente dell'Hotel Sassongher di Corvara, struttura a cinque stelle, si era vista rifiutare l'acqua del rubinetto durante i pasti, con l'hotel che offriva solo acqua minerale a pagamento, al prezzo di 7 euro a bottiglia. La donna aveva sostenuto che l'acqua, come bene naturale e diritto umano universale, dovrebbe essere garantita gratuitamente nella quantità minima necessaria a soddisfare i bisogni essenziali, invocando fondamenta costituzionali e nazionali.

Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato le decisioni dei due gradi di giudizio precedenti, affermando che la normativa italiana non prevede un obbligo in tal senso per i locali pubblici. L'hotel ha preferito non commentare la sentenza, mentre l'avvocato della turista non ha risposto alle richieste di dichiarazioni.

A livello europeo, non esiste una direttiva che imponga universalmente la gratuità dell'acqua del rubinetto nei ristoranti: la Direttiva sull'acqua potabile si limita a incoraggiare gli Stati membri a promuoverne la disponibilità, senza stabilire un obbligo vincolante. La decisione riapre il dibattito sull'accesso a un bene primario e sulla trasparenza dei costi nei servizi di ristorazione, soprattutto in strutture di lusso dove i prezzi delle bevande sono già elevati.

Secondo le associazioni dei consumatori, sarebbe opportuno che i gestori indicassero chiaramente se l'acqua del rubinetto sia disponibile e a quale costo, per evitare sorprese ai clienti. D'altra parte, gli esperti legali sottolineano che la sentenza si basa su un'interpretazione rigorously letterale della normativa vigente, che non menziona esplicitamente l'obbligo di servire acqua gratuita. Il caso solleva anche questioni di sostenibilità ambientale, poiché l'uso dell'acqua in bottiglia contribuisce all'inquinamento da plastica, mentre quella del rubinetto ha un impatto decisamente inferiore.

Nonostante le raccomandazioni dell'UE a favore del consumo di acqua di rete, la scelta finale rimane ai singoli esercizi commerciali, che possono quindi decidere se offrirla o meno, e se applicare un prezzo. La turista, iniziatrice della causa, ha thus visto respingere la sua rivendicazione nonostante gli argomenti fondati sul carattere universale del diritto all'acqua.

La sentenza della Cassazione, pronunciata a fine aprile ma resa nota nei giorni scorsi, fissa un importante precedente nel diritto italiano, chiarendo che non esiste un obbligo di gratuità, ma non vieta di offrire acqua del rubinetto se si desidera. Rimane invece obbligatorio, per le strutture ricettive, fornire ai clienti informazioni chiare sui prezzi delle bevande, come previsto dal codice del consumo.

Nel contesto attuale, con l'attenzione crescente verso la riduzione degli sprechi e la tutela delle risorse, molte città italiane stanno promuovendo iniziative per incentivare l'uso dell'acqua pubblica, installando fontanelle e lanciando campagne informative. Questa decisione giudiziaria potrebbe spingere il legislatore a modificare la normativa, se si riterrà necessario garantire un accesso più diffuso e a costi contenuti a un bene essenziale.

Intanto, i viaggiatori sono invitati a verificare in anticipo le politiche degli hotel riguardo all'acqua, per evitare spese impreviste durante il soggiorno. La vicenda ha avuto risalto mediatico perché tocca temi sensibili come i diritti dei consumatori, la sostenibilità ambientale e il valore dell'acqua come bene comune.

Nonostante la sconfitta legale, la protesta della turista ha acesso una riflessione più ampia che va oltre il singolo caso e interroga le politiche pubbliche e le scelte dei privati nella gestione delle risorse idriche





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