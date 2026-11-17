La Corte Internazionale di Giustizia emetterà la sentenza sul caso genocidio Rohingya, intentato dal Gambia contro la Birmania per i crimini del 2017 e le implicazioni legali internazionali.

La Corte Internazionale di Giustizia di Haia emetterà giovedì la decisione finale sul controverso caso intentato dal Gambia contro la Birmania. L'accusa principale riguarda i crimini di genocidio commessi contro la minoranza musulmana Rohingya nel 2017. Questa sentenza rappresenta un punto di svolta storico per il diritto internazionale umanitario e per la responsabilità statale nei confronti delle popolazioni vulnerabili.

Definizione giuridica di genocidio e prove richieste

Il genocidio possiede una definizione giuridica rigorosa, sancita dalla Convenzione del 1948, che lo descrive come crimini commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. La Corte deve verificare se la Birmania abbia agito con tale specifico intento, elemento difficile da provare ma fondamentale per la condanna. Cinque atti criminosi specifici possono costituire genocidio: uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi, creazione di condizioni distruttive, prevenzione delle nascite o trasferimento forzato di minori. La prova dell'intento può derivare da ordini diretti o essere inferita da uno schema di condotta.

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Posizioni del Gambia e della Birmania sul conflitto

Il Gambia, insieme ad alcuni stati intervenienti, ha esortato i giudici a considerare non solo le uccisioni di massa ma anche la violenza sessuale, gli sfollamenti forzati e i danni ai bambini come indicatori di intento genocidario. I testimoni hanno descritto alla Corte massacri, stupri e l'incendio di abitazioni durante la repressione militare. La Birmania sostiene che le sue operazioni del 2017, che hanno spinto oltre 730.000 Rohingya in Bangladesh, mirassero esclusivamente a combattere un'insurrezione armata e non la comunità etnica come tale.

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Confronto con casi storici e implicazioni globali

La Corte ha emesso sentenze precedenti solo in pochi casi di genocidio, inclusi il genocidio dei Tutsi in Ruanda del 1994 e la strage di Srebrenica del 1995 in Bosnia. In questi frangenti, la prova dell'intento specifico è stata centrale per le condanne. L'analisi della sentenza sul caso Rohingya fornirà ulteriori chiarimenti su come uno schema di azioni possa dimostrare l'intento di distruggere un gruppo. Esperti legali osserveranno attentamente questa decisione, specialmente alla luce del caso simile intentato dal Sudafrica contro Israele a Gaza nel 2023.

Impatto concreto e prossimi passi nella giustizia internazionale

La sentenza di giovedì stabilirà come la Corte Internazione di Giustizia pesi le conclusioni delle indagini delle Nazioni Unite sui crimini commessi. Le implicazioni si estenderanno ben oltre la Birmania, influenzando la percezione globale della responsabilità per i crimini contro l'umanità. I prossimi passi includeranno l'implementazione delle eventuali misure cautelari o riparazioni ordinate dalla Corte. La comunità internazionale monitorerà da vicino l'esito di questa storica udienza che definisce i confini della giustizia preventiva.