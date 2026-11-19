La Corte Internazionale di Giustizia emetterà giovedì la sentenza sul caso di genocidio dei Rohingya contro la Birmania. Analisi della storia del conflitto e delle posizioni di Gambia e Myanmar.

La Corte Internazionale di Giustizia, la massima istanza giudiziaria delle Nazioni Unite con sede nell'Aia, sta per emettere una sentenza storica e vincolante riguardante le accuse di genocidio contro la Birmania, nota anche come Myanmar. La decisione è attesa per giovedì e riguarda il trattamento inflitto dalla maggioranza buddista del paese alla minoranza musulmana Rohingya. Questa sentenza rappresenta un punto di svolta cruciale nel lungo contenzioso internazionale che ha interessato la comunità globale per quasi un decennio.

Oltre un milione di rifugiati Rohingya che hanno fuggito la violenza nella loro terra natale si trovano attualmente nel Bangladesh. La stragrande maggioranza di queste persone vive nel distretto di Cox's Bazar, una delle più grandi concentrazioni di rifugiati al mondo. L'impatto umano di questa crisi è immenso, con interi villaggi distrutti e comunità disperse che aspettano giustizia da decenni.

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Le Origini Storiche del Conflitto

Il conflitto ha raggiunto una svolta violenta il 25 agosto 2017, quando l'Esercito di Salvezza dei Rohingya dell'Arakan (ARSA), una milizia islamista, ha lanciato attacchi coordinati contro 30 posti di polizia e una base militare nello Stato di Rakhine. Questa escalation ha innescato una risposta militare massiccia da parte dell'esercito birmano, portando alla fuga di migliaia di Rohingya oltre confine nel Bangladesh nelle settimane successive.

Secondo i dati forniti dal governo birmano, la settimana che ha seguito gli attacchi del 25 agosto ha visto la distruzione completa di più di 2.600 abitazioni nelle aree a maggioranza Rohingya. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani definì l'operazione militare condotta dalle forze armate come "un esempio da manuale di pulizia etnica", evidenziando la sistematicità delle azioni compiute contro la minoranza.

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Le Posizioni di Gambia e Myanmar

Il 11 novembre 2019, la Gambia, uno stato prevalentemente musulmano dell'Africa occidentale, ha depositato un caso di genocidio contro la Birmania presso la Corte Internazionale di Giustizia, accusando il governo birmano di atrocità contro i Rohingya. La Gambia ha agito a nome dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, assumendosi la responsabilità di rappresentare gli interessi della comunità Rohingya a livello internazionale. Le udienze pubbliche sui meriti del caso sono iniziate il 12 gennaio 2026.

Il 16 gennaio 2026, la Birmania ha contestato le accuse, sostenendo che la Gambia non ha fornito prove sufficienti per sostenere la tesi del genocidio. Il ministero degli esteri birmano ha definito le accuse della Gambia "fornite e infondate sul piano dei fatti e del diritto". Durante le udienze, i rappresentanti legali della Gambia hanno dichiarato ai giudici che la Birmania ha preso di mira la minoranza musulmana Rohingya per distruggerla, rendendo la loro vita un incubo permanente e sistematico.

Eventi Chiave e Sviluppi Legali Recenti

La cronologia degli eventi mostra una serie di tentativi di responsabilidad che hanno incontrato ostacoli significativi. Il 19 settembre 2017, la leader de facto della Birmania, Aung San Suu Kyi, aveva dichiarato che i responsabili delle violazioni dei diritti umani sarebbero stati portati alla giustizia, evitando però di fare riferimento alle accuse di pulizia etnica sollevate dall'ONU. Il 12 dicembre 2017, Medecins Sans Frontières ha pubblicato i risultati di un sondaggio nei campi profughi in Bangladesh, stimando che almeno 6.700 Rohingya, tra cui 730 bambini sotto i cinque anni, fossero stati uccisi tra il 25 agosto e il 24 settembre.

Nel gennaio 2018, l'esercito ha ammesso di aver ucciso 10 Rohingya detenuti nel villaggio di Inn Din. Sette soldati sono stati condannati nell'aprile 2018 ma sono stati rilasciati anticipatamente nel maggio 2019. Il 23 gennaio 2020, la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato alla Birmania di adottare misure urgenti per proteggere i Rohingya rimasti nel paese. Il 22 luglio 2022, la Corte ha respinto le obiezioni sollevate dalla Birmania, riconoscendo la propria giurisdizione ai sensi della Convenzione sul genocidio e dichiarando ammissibile la domanda della Gambia.

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Conseguenze Internazionali e Prossimi Passi

La sentenza che sarà pronunciata giovedì avrà conseguenze profonde non solo per la Birmania e il Bangladesh, ma per tutto il diritto internazionale. La sentenza definirà se le azioni compiute dalle forze governative birmane soddisfino i criteri legali di genocidio, stabilendo un precedente significativo per la protezione dei diritti umani delle minoranze in tutto il mondo.

Per i rifugiati nel Bangladesh, la sentenza rappresenta una speranza di riconoscimento internazionale delle sofferenze subite e di un possibile percorso verso la giustizia e il ritorno sicuro nei loro villaggi. La comunità internazionale osserva con attenzione il verdetto della Corte Internazionale di Giustizia, consapevole che la decisione potrebbe influenzare le politiche diplomatiche e di sviluppo regionale per i prossimi decenni, segnando una fine teorica o l'inizio di una nuova fase nella crisi dei Rohingya.