L'Aia attende la sentenza storica della Corte Internazionale di Giustizia sul caso genocidio Rohingya contro la Birmania. Impatto globale e implicazioni legali significative.

La Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU emetterà la sua attesa sentenza giovedì a L'Aia, in un caso che imputa al Myanmar la responsabilità di genocidio contro la minoranza etnica Rohingya. La decisione, attesa da sette anni dall'iniziativa del Gambia, segna un momento cruciale per il diritto internazionale e la giustizia transnazionale.

La lettura ufficiale del verdetto è programmata per le ore 10:00 (09:00 GMT) e si protrarrà per un massimo di 90 minuti. Questo evento juridico attira l'attenzione globale, poiché stabilisce precedenti legali che potrebbero influenzare la valutazione della responsabilità statale in altri conflitti internazionali, tra cui la controversia tra Sudafrica e Israele.

Also read Corte Internazionale di Giustizia: Verdetto sulla Birmania e implicazioni per Gaza

Dettagli Core del Processo Legale

Questa rappresenta la prima decisione significativa del tribunale in oltre un decennio relativa all'applicazione della Convenzione del 1948 contro il genocidio. I quindici giudici della Corte dovranno determinare con precisione se siano stati commessi atti di genocidio e se le azioni del militare birmano abbiano violato gli obblighi imposti dalla Convenzione. La definizione legale di genocidio richiede una prova complessa dell'intento specifico di distruggere, totalità o parzialmente, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Storicamente, il riconoscimento del genocidio nei tribunali internazionali è avvenuto solo in casi limite come il genocidio del 1994 in Ruanda, le uccisioni di Srebrenica del 1995 in Bosnia e le atrocità del Khmer Rouge in Cambogia tra la fine degli anni '70. La barra probatoria rimane estremamente alta, rendendo questa sentenza un test fondamentale per l'efficacia delle leggi internazionali.

Advertisement

Posizioni delle Parti e Controverse

Il Gambia ha sostenuto davanti alla Corte che il Myanmar debba assumere la responsabilità statale per il genocidio derivante da un'offensiva militare che ha costretto almeno 730.000 musulmani Rohingya a fuggire dal paese a maggioranza buddista. Le testimonianze dei sopravvissuti descrivono massacri, stupri di massa e incendi dolosi dei villaggi, confermando le conclusioni di una missione di accertamento delle Nazioni Unite che ha identificato "atti di genocidio".

Dall'altra parte, sia il Myanmar che l'Israele, nel contesto del caso di Gaza, negano accuratamente le accuse di genocidio. Entrambi i governi affermano che le loro forze armate stanno rispondendo legittimamente agli attacchi sferrati da gruppi armati, presentando le loro azioni come misure difensive necessarie. I funzionari del governo sostenuto dai militari del Myanmar non hanno fornito commenti immediati alle richieste di dichiarazione rilasciate dai media internazionali.

Impatto Reale sui Rifugiati e Prospettive Future

In Bangladesh, la popolazione di 1,2 milioni di Rohingya residenti nel vasto insediamento di Cox's Bazar segue ogni sviluppo con profonda ansia, poiché sono rimasti bloccati lì dalla fuga dalle violenze del 2017. La sentenza potrebbe determinare il destino di queste comunità, poiché il Gambia ha chiesto alla Corte di ordinare al Myanmar di pagare le riparazioni e garantire un ritorno sicuro e protetto dei rifugiati nelle loro terre d'origine.

Le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, che risolve le dispute tra stati e giudica le presunte violazioni dei trattati internazionali, sono definitive e vincolanti. Tuttavia, il tribunale dispone di opzioni di enforcement estremamente limitate, differenziandosi nettamente dalla Corte Penale Internazionale che può imporre pene detentive agli individui. Gli esperti legali analizzeranno ora il testo per comprendere come il banco dei giudici valuterà le nuove sfide della responsabilità statale nel XXI secolo.