La Corte Internazionale di Giustizia emetterà giovedì la sentenza nel caso Gambia contro Myanmar. Analisi della giurisdizione della CIJ e del suo impatto sul diritto internazionale per crimini contro i rohingya.

La Corte Internazionale di Giustizia, conosciuta anche come Corte mondiale, rilascerà la sua sentenza giovedì in un caso storico in cui il Gambia ha accusato il Myanmar di genocidio contro la minoranza musulmana Rohingya. L'imminente decisione rappresenta un momento cruciale per il diritto internazionale, poiché la massima autorità giudiziaria delle Nazioni Unite si pronuncia su accuse gravissime relative alle violazioni dei diritti umani.

Chi è la Corte Internazionale di Giustizia

La Corte Internazionale di Giustizia è l'organo giudiziario principale delle Nazioni Unite e risolve le controversie tra gli Stati, non va confusa con la Corte penale internazionale che processa individui per crimini di guerra. È stata istituita nel 1945 ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per fornire ai paesi un tribunale permanente dove risolvere le dispute legali tramite il diritto internazionale anziché la forza. La Corte ha tenuto la sua prima seduta il 18 aprile 1946.

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Tutti i 193 membri delle Nazioni Unite possono presentare casi alla Corte, ma solo 75 Stati hanno depositato una dichiarazione separata che conferisce alla Corte la giurisdizione per aprire immediatamente un procedimento in caso di controversia. La Corte ha inoltre giurisdizione su oltre 300 trattati internazionali, tra cui la Convenzione sul genocidio del 1948. Gli organi dell'ONU, come l'Assemblea Generale, possono richiedere pareri consultivi che, sebbene non vincolanti, hanno un notevole peso nei tribunali nazionali.

Giudici e poteri decisionali della CIJ

La Corte Internazionale di Giustizia ha sede al Palazzo della Pace all'Aia ed è composta da 15 giudici eletti per un mandato di nove anni. Le sentenze sono vincolanti per gli Stati membri delle Nazioni Unite e non sono soggette ad appello, tuttavia la Corte dispone di mezzi molto limitati per far rispettare le proprie decisioni, fatta eccezione per la propria autorità morale. A volte le sentenze vengono ignorate, il che pone sfide significative all'efficacia del diritto internazionale.

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La Corte ha emesso sentenze su dispute che spaziano dai confini terrestri e marittimi al sequestro di ostaggi e al genocidio. Negli ultimi anni, la Corte ha affrontato sempre più casi che coinvolgono accuse di violazioni dei diritti umani da parte degli Stati. Un terzo dei casi nel registro della Corte riguardano attualmente accuse di violazioni dei diritti umani, segnando una tendenza significativa verso la tutela internazionale delle popolazioni vulnerabili.

Precedenti e casi internazionali rilevanti

La Corte ha fatto notizia nel 2023 quando il Sudafrica ha presentato un caso contro Israele, accusandolo di commettere genocidio contro i palestinesi a Gaza. La Corte ha emanato alcune misure urgenti, ma le argomentazioni principali non sono previste fino alla fine del 2029. Israele si oppone al caso e afferma di rispettare il diritto internazionale. Anche nel caso della guerra in Ucraina, la Corte è intervenuta rapidamente dopo l'invasione su larga scala della Russia nel febbraio 2022, ordinando a Mosca di sospendere immediatamente le operazioni militari il mese successivo.

Non è stato emesso alcun ordine definitivo nemmeno in quel caso, dimostrando come la Corte possa agire preventivamente ma faticare a imporre soluzioni definitive. La decisione prevista per giovedì riguardo al Myanmar e al caso del Gambia si inserisce in questo contesto di giurisprudenza complessa, dove l'autorità morale della Corte viene messa alla prova dalle realtà geopolitiche globali e dalla necessità di garantire giustizia per le vittime di crimini contro l'umanità.