Il tribunale dell'Aia stabilisce che la Birmania ha commesso genocidio nel 2017. Il verdetto impone il rimpatrio sicuro e risarcimenti ai Rohingya.

La Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha emesso una sentenza storica stabilendo che il Myanmar ha commesso genocidio contro la minoranza musulmana dei Rohingya durante la cruda operazione militare del 2017. Il verdetto, reso pubblico nella sede del palazzo della Pace a L'Aia, condanna ufficialmente lo Stato birmano per aver violato la Convenzione sul genocidio del 1948.

Definizione legale e criteri del genocidio

Il tribunale ha applicato la rigorosa definizione giuridica di genocidio sancita dal diritto umanitario internazionale dopo l'Olocausto nazista. La normativa del 1948 definisce tale crimine come azioni commesse con l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Per essere classificato come genocidio, deve essere dimostrato che almeno uno dei cinque atti criminali previsti sia stato compiuto: l'uccisione di membri del gruppo, il causare gravi lesioni fisiche o mentali, il creare condizioni di vita calcolate per la distruzione fisica, l'imporre misure per impedire le nascite o il trasferimento forzato dei bambini.

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Stabilire la presenza del genocidio risulta giuridicamente più complesso rispetto alla prova di crimini di guerra o crimini contro l'umanità. La differenza fondamentale risiede nella necessità di dimostrare un intento specifico, noto in latino come dolus specialis. Tale intento può essere provato attraverso dichiarazioni dirette, ordini scritti o verbali, ma può anche essere dedotto logicamente da un pattern coerente di condotta che suggerisce la volontà di annientare il gruppo target. I precedenti storici includono le condanne per il massacro dei Cham e dei vietnamiti nella Cambogia degli anni Settanta, il genocidio dei Tutsi in Ruanda nel 1994 e il massacro di Srebrenica in Bosnia del 1995.

Prove del caso e posizione dello Stato birmano

Le indagini condotte dalla Corte si sono basate su testimonianze dettagliate che descrivono una campagna di terrore sistematico attuata dalle forze armate birmane. I testimoni hanno dichiarato di aver assistito a uccisioni di massa, violenze sessuali e la combustione di intere case dei Rohingya. I militari birmani, guidati dall'allora governo civile sostenuto dai generali, hanno condotto operazioni che hanno spinto oltre 730.000 Rohingya a fuggire attraverso il confine verso il Bangladesh. Il governo di Yangon ha sempre respinto queste accuse, sostenendo che le operazioni militari fossero legittime azioni contro un'insorgenza armata e non dirette contro il gruppo etnico Rohingya in quanto tale.

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Conseguenze giuridiche e obblighi dello Stato

Con questa sentenza, la Corte Internazionale di Giustizia ha imposto obblighi immediati e vincolanti allo Stato del Myanmar. Il tribunale ha ordinato espressamente allo Stato di prendere tutte le misure necessarie per garantire il ritorno sicuro e dignitoso dei rifugiati Rohingya in patria. Inoltre, il Myanmar è tenuto a fornire riparazioni per i danni subiti dalla comunità perseguitata. Questa decisione segna un momento decisivo nel percorso di giustizia per una delle crisi umanitarie più gravi della contemporanea era moderna, ponendo fine a anni di negoziati e impunità.

Impatto sul diritto internazionale e altri casi

Il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia in casi di genocidio si distingue da quello dei tribunali penali, come quelli per il Ruanda o l'ex Jugoslavia, che si concentrano sulla responsabilità penale individuale. La Corte ha già affrontato questioni simili nel conflitto balcanico, stabilendo nel 2007 che la Serbia non aveva commesso genocidio ma aveva violato la Convenzione per non aver impedito il massacro di Srebrenica da parte delle truppe serbe di Bosnia. Oggi, le comunità giuridiche internazionali seguono con grande attenzione l'evoluzione di questa giurisprudenza, specialmente in vista di sviluppi correlati ad altre accuse recenti.