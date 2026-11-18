Il 19 novembre la CIJ emetterà la sentenza sul caso Rohingya vs Myanmar. Analisi dell'impatto sulla giustizia internazionale e sulle vittime del genocidio.

La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja pronuncerà giovedì 19 novembre una sentenza di fondamentale importanza per il diritto internazionale e per la verità storica riguardante la persecuzione dei Rohingya in Myanmar. Questo verdetto, atteso da anni, rappresenta una pietra miliare nella lotta contro l'impunità dei crimini di guerra e potrebbe stabilire un nuovo precedente giuridico globale. Il caso, avviato dal Gambia nel 2019, esamina se le operazioni militari birmane abbiano violato la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.

Le accuse di genocidio e la storia dei Rohingya

Il Gambia chiede alla più alta istanza delle Nazioni Unite di accertare se le campagne militari condotte dal Myanmar nel 2016 e nel 2017 abbiano costituito un atto di genocidio contro la minoranza musulmana Rohingya. La definizione legale di genocidio implica l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Le autorità birmane avevano definito queste operazioni "pulizia etnica", ma le testimonianze raccolte descrivono una sistematica distruzione di comunità.

Also read Corte Internazionale di Giustizia decide caso genocidio Rohingya Birmania

Dal 2017, oltre 730 mila Rohingya hanno fuggito il Myanmar per cercare rifugio in Bangladesh, portando l'esodo complessivo a circa un milione di persone. Questa popolazione, storicamente marginalizzata e privata di diritti fondamentali nello Stato Rakhine, ha subito incendi di villaggi, torture, sparizioni forzate e stupri. Il Gambia sostiene che questi non siano stati episodi isolati, ma parte di un disegno organizzato volto a cancellare l'esistenza collettiva del popolo Rohingya.

Advertisement

Il ruolo del Gambia e la responsabilità degli Stati

Il Gambia, Stato a maggioranza musulmana dell'Africa occidentale, ha presentato il caso non come paese direttamente interessato, ma in nome dell'interesse della comunità internazionale a far rispettare la Convenzione sul genocidio. La Corte Internazionale di Giustizia non giudica singoli individui, ma la responsabilità degli Stati. Per questo motivo, il verdetto avrà un peso enorme, poiché potrebbe essere la prima volta che una corte internazionale dichiara uno Stato responsabile di genocidio.

Misure cautelari e posizione del Myanmar

Già nel gennaio 2020, la Corte aveva ordinato al Myanmar misure cautelari per proteggere i Rohingya e impedire che le forze armate commettessero nuovi crimini. Questa decisione riconosceva il rischio immediato per la popolazione, sebbene non costituisse una condanna definitiva. Il Myanmar ha sempre negato le accuse, sostenendo di aver condotto legittime operazioni antiterrorismo, ma il processo si concentra sulla violazione della Convenzione del 1948.