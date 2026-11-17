La sentenza storica della Corte di Aia sul caso Rohingya potrebbe stabilire nuovi precedenti giuridici internazionali, influenzando direttamente le dinamiche legali in corso a Gaza.

La Corte Internazionale di Giustizia, nota anche come Corte mondiale, è pronta a pronunciarsi giovedì sulla questione se le campagne militari della Birmania nel 2017 contro la minoranza Rohingya abbiano costituito un atto di genocidio. Questa decisione storica segna la prima valutazione sostanziale dell'istituzione delle Nazioni Unite in oltre un decennio riguardo a presunte violazioni della Convenzione sul genocidio del 1948. Il verdetto atteso non solo definirà la responsabilità dello Stato birmano per uno dei crimini più gravi sotto il diritto internazionale, ma stabilirà anche parametri giuridici cruciali che potrebbero risuonare ben oltre i confini dell'Asia meridionale.

Precedenti giuridici e implicazioni globali

Gli studiosi di diritto internazionale analizzeranno con attenzione il pronunciamento della Corte per comprendere come esso possa influenzare altri casi di alto profilo, in particolare l'azione legale promossa nel 2023 dal Sudafrica contro Israele per genocidio a Gaza. Anche se Israele rifiuta queste accuse, l'analisi del caso Rohingya offre indizi preziosi su come i tribunali valutino la responsabilità statale in contesti di conflitto asimmetrico. Melanie O'Brien, professore di diritto internazionale presso l'Università dell'Australia Occidentale, ha sottolineato come il caso birmano presenti forti ecosi con le dispute relative alle operazioni militari israeliane, specialmente riguardo agli argomenti sulle legittime risposte agli attacchi di gruppi armati.

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La comunità legale mondiale osserva inoltre come il giudice attribuirà peso alle inchieste delle Nazioni Unite, che hanno già trovato prove di intenti genocidari sia a Gaza che in Myanmar. Gli avvocati stanno esaminando se la Corte guarderà oltre le uccisioni di massa per includere i crimini contro donne e bambini come elementi chiave per stabilire l'intento genocidario. Questa sfumatura giuridica potrebbe rivelarsi determinante per la definizione stessa di genocidio nei futuri dibattiti internazionali, poiché tale crimine è stato riconosciuto raramente, con esempi storici limitati al genocidio del 1994 in Rwanda, la strage del 1995 a Srebrenica in Bosnia e i crimini dei Khmer Rouge in Cambogia negli anni settanta.

Danni subiti e richieste di riparazione

Il Gambia ha avviato il caso contro la Birmania nel 2019, sostenendo che il governo birmano sia responsabile dello Stato per il genocidio dopo una campagna militare che ha costretto oltre 730.000 musulmani Rohingya a fuggire dal paese a maggioranza buddista verso il Bangladesh vicino. I rifugiati hanno riferito di uccisioni, stupri di massa e incendi di villaggi, dettagli che sono stati confermati da una missione di accertamento delle Nazioni Unite come atti genocidari. La Birmania nega qualsiasi accusa di genocidio, affermando che le sue forze stessero conducendo un'operazione legittima di contro-insurrezione contro gruppi ribelli armati.

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La Corte Internazionale di Giustizia ha un mandato specifico per risolvere le dispute tra gli Stati e valutare le presunte violazioni dei trattati internazionali, differenziandosi dalla Corte Penale Internazionale cheprocessa gli individui per crimini di guerra. Nell'ambito del suo caso, il Gambia ha inoltre richiesto alla Corte di ordinare alla Birmania di pagare riparazioni e garantire il ritorno sicuro dei rifugiati Rohingya. Poiché le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sono definitive, la loro applicazione pratica dipenderà dalla cooperazione politica degli Stati membri, rendendo questo verdetto un test cruciale per l'efficacia del diritto internazionale.

Speranze dei sopravvissuti e condizioni di vita

Per i sopravvissuti Rohingya, questa sentenza rappresenta un momento raro di speranza che il mondo riconoscerà formalmente la loro sofferenza. Hasina Khatun, 34 anni, ha perso suo marito e suo fratello durante la strage di Inn Din, uno dei numerosi massacri avvenuti nello Stato di Rakhine del nord. Ha descritto orribili dettagli in cui l'esercito ha portato via suo marito e altri uomini mentre lei era incinta e circondata dai figli che piangevano dalla fame. È riuscita a sopravvivere e raggiungere il Bangladesh, dove vive attualmente in un riparo di bambù e teli di plastica nelle dimensioni di nove per dodici piedi.

Khatun alleva i suoi tre figli, di 14, 12 e 9 anni, all'interno del campo di Cox's Bazar, il più grande insediamento di rifugiati al mondo, che ospita circa 1,2 milioni di Rohingya. Dopo un'attesa lunga e dolorosa, ha espresso il desiderio che il verdetto porti giustizia e spianerà la strada al loro ritorno in patria. Il popolo Rohingya richiede un ritorno con dignità, sicurezza, cittadinanza e pieni diritti, condizioni che al momento rimangono lontane dalla realtà per chi vive in condizioni di precarietà estrema oltre confine.