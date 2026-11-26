La Corte Suprema del Kenya blocca il centro Ebola finanziato dagli USA per violazione costituzionale. Verifica trasparenza e diritti locali a Laikipia.

La Corte Suprema del Kenya ha stabilito giovedì che il governo ha violato sezioni della Costituzione permettendo la costruzione di una struttura di quarantena per l' Ebola supportata dagli Stati Uniti presso una base aerea militare nel Kenya centrale. Questa decisione giuridica pone un fermoe immediato ai lavori in corso, segnando un punto di svolta significativo in un controverso progetto che ha scatenato proteste violente.

Il tribunale ha ordinato espressamente che qualsiasi ulteriore attività presso l'infrastruttura venga interrotta definitivamente fino a quando il governo non avrà soddisfatto precise condizioni legali. Tra queste richieste vi è l'obbligo di divulgare pubblicamente i dettagli contenuti nell'accordo siglato tra il governo del Kenya e le autorità degli Stati Uniti, garantendo così una maggiore trasparenza sul patto internazionale.

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Violarono la Costituzione Locale

Il giudice Patricia Nyaundi della High Court ha dichiarato con fermezza che le autorità governative avrebbero dovuto cercare un input pubblico prima di firmare l'accordo con gli Stati Uniti per la realizzazione della struttura. La corte ha condannato la mancanza di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano direttamente le loro vite e la loro sicurezza sanitaria, sottolineando come questo approccio abbia violato i principi democratici fondamentali.

La decisione legale ha anche portato a un riconoscimento di colpevolezza per oltraggio alla corte nei confronti del Ministro della Salute Aden Duale. Egli era stato trovato responsabile di non aver rispettato gli ordini di sospensione relativi alla costruzione dell'edificio, un passo che aveva portato al suo comparire in aula al tribunale di Milimani a Nairobi per affrontare le accuse legali.

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Proteste e Vittime Durante le Rimostranze

La controversia sulla struttura a 50 letti, situata all'interno della Laikipia Air Base vicino alla città centrale di Nanyuki, ha innescato ondate di malcontento diffuso tra la popolazione locale. I residenti hanno espresso profonde preoccupazioni riguardo alla potenziale diffusione della malattia mortale dalla Repubblica Democratica del Congo, che è attualmente l'epicentro dell'ultimo focolaio, registrato come il secondo più vasto su scala globale.

Le tensioni sono sfociate in scontri tragici durante le manifestazioni di strada. Evans Munene, un residente di Nanyuki di 27 anni che ha partecipato attivamente alle proteste, ha dichiarato che il verdetto finale rappresenta una vindication per coloro che si erano opposti al progetto. Egli ha sottolineato che il giudizio significa almeno che le due giovani persone decedute durante le proteste non sono morte invano, riconoscendo il sacrificio subito come parte di una lotta necessaria.

Trasparenza e Responsabilità Governativa

Nora Mbagathi, direttrice esecutiva del Katiba Institute, un'organizzazione keniana di monitoraggio costituzionale e parte ricorrente nel caso, ha affermato che la sentenza conferma che nessuna emergenza sanitaria e nessun accordo con un governo straniero sono al di sopra della Costituzione. Ha inquadrato il verdetto come una vittoria storica per la trasparenza amministrativa e per il rispetto del giusto procedimento legale nei processi decisionali pubblici.

Il giudice Nyaundi ha descritto vividamente la posizione delle comunità locali come quella di persone in piedi fuori da una finestra di legno sigillata, che si sforzano di discernere cosa sta accadendo dall'altra parte. Ha evidenziato che gli abitanti della Contea di Laikipia hanno ricevuto decisioni che li riguardavano direttamente, ma sono stati negati ogni mezzo significativo per conoscere, interrogare o partecipare a tali scelte strategiche.

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Situazione Epidemica e Prossimi Passi

Il presidente William Ruto aveva confermato nel giugno precedente di aver approvato la struttura dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva chiesto il sostegno del Kenya, citando decenni di cooperazione tra i due paesi in ambito sanitario. L'obiettivo iniziale era quello di quarantena per le persone esposte al virus, inclusi i cittadini americani, e supportare la preparazione contro l'Ebola come parte di una più ampia pianificazione di contingenza sanitaria nazionale.

Parallelamente alla questione legale, il Kenya sta monitorando attentamente la situazione epidemiologica interna. Il paese ha segnalato il suo primo caso importato del ceppo Bundibugyo dell'Ebola all'inizio di ottobre, mentre a metà novembre sono stati registrati due decessi e altri sette casi, di cui tutti i sopravvissuti. Non ci sono stati nuovi casi segnalati dal 19 ottobre, avviando un conteggio alla rovescia di quarantadue giorni per dichiarare ufficialmente il paese libero dall'Ebola nel prossimo mese.