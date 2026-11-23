La Corte Suprema spagnola ha archiviato le accuse contro l'ex leader catalano Carles Puigdemont, aprendo la strada al suo ritorno dopo anni di esilio volontario in Belgio.

La Corte Suprema spagnola ha definitivamente archiviato il procedimento penale a carico di Carles Puigdemont, l'ex presidente della Catalogna e figura centrale del movimento separatista catalano. Questa decisione giudiziaria, annunciata lunedì 23 novembre, rappresenta l'ultimo ostacolo legale rimosso sulla via del ritorno del leader indipendentista nella sua regione natale.

Dopo quasi un decennio di auto-esilio, iniziato nel 2017 con la fuga in Belgio, Puigdemont ha ora ottenuto lo status necessario per rientrare in territorio spagnolo senza il rischio di un immediato arresto. L'ultima mossa giudiziaria conclude un lungo iter legale che aveva visto coinvolti anche la Corte Costituzionale e il mandato di cattura internazionale.

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Rimozione degli ostacoli legali per il rientro

Il percorso verso il rientro di Puigdemont è stato reso possibile da una serie di atti normativi e sentenze chiave. Lo scorso mese, la Corte Costituzionale aveva stabilito che la legge sull'amnistia destinata ai separatisti catalani si applicava anche alle accuse di appropriazione indebita che gravavano su di lui. Pochi giorni dopo, la Corte Suprema aveva revocato il mandato di arresto a suo carico, creando le condizioni procedurali per questa archiviazione definitiva.

Puigdemont era fuggito in Belgio nell'ottobre 2017, subito dopo aver organizzato un referendum sull'indipendenza della Catalogna che la magistratura spagnola aveva dichiarato incostituzionale e illegale. Quel voto aveva innescato una profonda crisi istituzionale tra Madrid e la regione nord-orientale, caratterizzata da una lingua e una cultura distinte e da un forte movimento secessionista.

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Reazioni politiche e posizioni dei partiti

Immediatamente dopo la notizia, Puigdemont ha utilizzato i social media per esprimere la propria reazione, pubblicando su X una poesia dell'autore catalano Jaume Pons Alorda. Il testo, che conteneva un linguaggio volutamente provocatorio, era indirizzato ai suoi "carissimi nemici", segnalando un tono di sfida verso le istituzioni spagnole.

L'approvazione della legge di amnistia era stata una clausola fondamentale nell'accordo del 2023 tra il Partito Socialista del Primo Ministro Pedro Sanchez e due partiti catalani, incluso Junts di Puigdemont. In cambio del loro sostegno alla rielezione di Sanchez come premier, il governo aveva accettato di depenalizzare i reati legati al processo di indipendenza, una mossa che aveva scatenato un'intensa opposizione politica e sociale.

Strategia elettorale e prospettive future

In un'intervista recente al quotidiano El Mundo, Puigdemont ha spiegato che il suo partito ha sfruttato quella che ha definito l'ambizione di Sanchez per "sconfiggere" la Spagna su questioni centrali. Ha chiarito che non ha fretta di tornare in Catalogna, indicando che non intende partecipare attivamente alla campagna elettorale in vista del voto generale del 29 novembre.

Tuttavia, l'ex leader catalano ha lasciato aperta la porta a un ritorno futuro, dichiarando di valutare la possibilità di rientrare a dicembre. Una data specifica non è ancora stata fissata, ma le condizioni legali per il suo ingresso in Spagna sono ora pienamente soddisfatte, aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni tra Madrid e la Catalogna.