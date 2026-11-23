La Corte Suprema danese ha stabilito che lo scioglimento di 91 contratti di locazione non costituisce discriminazione etnica, salvaguardando la legge sui ghetti per promuovere l'integrazione.

La Corte Suprema Danese ha confermato l'opzionalità legale della politica abitativa del governo, stabilendo che un'associazione immobiliare non ha commesso atti discriminatori nei confronti di cittadini di origine non occidentale. La decisione, emessa lunedì 23 novembre 2024, riguarda lo scioglimento di 91 contratti di locazione in una specifica zona residenziale, misura attuata per impedire che l'area venisse classificata ufficialmente come "ghetto difficile" secondo i parametri stabiliti dalla legge nazionale.

Validità Legale della Legislazione Abitativa

La Corte Suprema Danese ha respinto i ricorsi presentati da sette gruppi di inquilini sfrattati, confermando una sentenza del tribunale di primo grado risalente al 2022. L'alta corte ha dichiarato che il criterio giuridico basato sul numero di "immigrati e discendenti da paesi non occidentali" è neutro e non costituisce una prova diretta di origine etnica. Anche se l'obiettivo dell'associazione immobiliare era ridurre la percentuale di tali residenti al 50% o meno per evitare lo status di ghetto, la corte ha giudicato che la norma stessa sia legittima e non discriminatoria.

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Dichiarazioni del Ministro Jacob Mark

Il Ministro dell'Edilizia Abitativa Jacob Mark ha espresso piena soddisfazione per la sentenza della Corte Suprema Danese, definendo la decisione un consolidamento delle politiche statali. Nel suo comunicato ufficiale, Jacob Mark ha affermato che la legge in oggetto rafforza la sicurezza pubblica, migliora la coesione sociale e favorisce l'integrazione nei quartieri a rischio. Questa posizione riflette l'approccio rigoroso della Danimarca verso l'immigrazione, una strategia che il governo ha descritto come un tentativo necessario di promuovere l'inclusione sociale attraverso il trasferimento dei residenti dalle zone a forte concentrazione di minoranze.

Contesto Politico e Influenza Europea

La Danimarca ha rappresentato uno dei primi stati membri dell'Unione Europea a introdurre politiche restrittive in materia di immigrazione e integrazione, influenzando sempre di più i governi di altri paesi europei. A titolo di esempio, la scorsa settimana la Danimarca e quattro altri paesi dell'Unione Europea hanno annunciato piani condivisi per inviare i richiedenti asilo respinti in un centro di rimpatrio situato in Ruanda. Questo allineamento strategico evidenzia come la legislazione danese, tra cui la cosiddetta "legge sui ghetti" adottata nel 2018, sia diventata un modello di riferimento per le misure di controllo migratorio nel continente, nonostante le critiche internazionali.

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Impatto sulle Comunità di Nojsomhed

La sentenza ha un impatto diretto e concreto sulle famiglie della zona di Nojsomhed a Helsingor, situata a nord di Copenaghen, dove sono stati interrotti i 91 contratti. L'associazione immobiliare Boliggaarden ha rilasciato una dichiarazione scrivendo che, sebbene sia consapevole del disagio causato agli abitanti e alle loro case, era essenziale procedere al trasferimento per rispettare le normative vigenti. La Danimarca ha smesso ufficialmente di utilizzare il termine "ghetti" nel 2021, ma le misure tecniche per evitare questa classificazione rimangono in vigore e applicate con rigore dalle autorità locali e nazionali.

Posizioni Contrastanti e Prospettive Giuridiche

Le reazioni alla sentenza della Corte Suprema Danese dividono gli esperti legali e gli avvocati difensori degli inquilini. Eddie Khawaja, legale per i residenti sfrattati, ha criticato l'alta corte per aver dato priorità alla lettera della legge rispetto alla sua applicazione pratica sul campo. D'altra parte, Frederik Waage, professore dell'Università della Danimarca Meridionale, ha commentato che la sentenza europea del 2023 aveva concesso margine ai giudici nazionali, margine che ora viene sfruttato pienamente per validare le politiche di redistribuzione abitativa, nonostante il precedente dell'UE che avvisava sui rischi discriminatori.