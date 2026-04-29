Corte Suprema degli Stati Uniti esamina le protezioni per gli immigrati haitiani e siriani

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ascoltato le argomentazioni sull'amministrazione Trump che cerca di revocare lo status di protezione temporanea a centinaia di migliaia di immigrati.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ascoltato mercoledì le argomentazioni riguardanti le mosse dell'amministrazione del Presidente Donald Trump per privare centinaia di migliaia di immigrati haitiani e siriani delle protezioni umanitarie, parte della sua repressione sull'immigrazione.

L'amministrazione ha fatto appello alle sentenze dei giudici federali di New York e Washington, D.C. , che hanno bloccato le sue azioni per porre fine allo status di protezione temporanea, o TPS, precedentemente fornito dal governo degli Stati Uniti a più di 350.000 persone provenienti da Haiti e 6.100 dalla Siria. Il Dipartimento di Stato avverte attualmente contro i viaggi in Haiti o in Siria, citando violenza diffusa, criminalità, terrorismo e rapimenti.

La controversia legale rappresenta un banco di prova per il potere esecutivo di Trump e la tradizionale deferenza della Corte Suprema ai presidenti in materia di immigrazione, sicurezza nazionale e politica estera. La Corte ha lasciato che l'amministrazione ponesse fine al TPS per centinaia di migliaia di venezuelani l'anno scorso.

Il procuratore generale degli Stati Uniti, D. John Sauer, sostenendo per l'amministrazione Trump, ha affermato che le cause legali che contestano la revoca del TPS sono infondate e vietate dalla legge federale. Le cause legali dinanzi alla Corte Suprema "contestano il tipo di giudizi carichi di politica estera che tradizionalmente sono affidati ai rami politici", ha detto Sauer.

La revoca del TPS e di altre protezioni umanitarie fa parte del più ampio ridimensionamento dell'immigrazione legale e illegale da parte di Trump da quando è tornato in carica a gennaio 2025. In difesa delle sue azioni sul TPS, l'amministrazione ha affermato che tali protezioni erano sempre destinate ad essere temporanee.

Gli Stati Uniti hanno fornito queste protezioni per la prima volta agli haitiani dopo un grave terremoto nel 2010 e ai siriani dopo che il loro paese è precipitato nella guerra civile nel 2012. Ai sensi della legge statunitense, il TPS è una designazione che consente ai migranti provenienti da paesi colpiti da guerra, calamità naturali o altri disastri di vivere e lavorare negli Stati Uniti finché non è sicuro per loro tornare nei loro paesi d'origine.

Ahilan Arulanantham, l'avvocato che rappresenta gli immigrati siriani, ha affermato che la posizione dell'amministrazione "contraddice il testo, la legge amministrativa fondamentale e il buon senso", aggiungendo che "il governo legge la legge come un assegno in bianco". L'amministrazione ha affermato di aver seguito le procedure corrette e ha sostenuto che i tribunali non possono mettere in discussione le sue decisioni sul TPS in primo luogo, un'asserzione che, se accettata dalla Corte, potrebbe condannare le sfide future.

La legge che disciplina il TPS "vieta la revisione giudiziaria sia della decisione finale del segretario (del Dipartimento della Sicurezza Interna), se designare, estendere o terminare, sia di ogni fase antecedente lungo il percorso verso tale determinazione", ha detto Sauer ai giudici.

"Questa disposizione significa ciò che dice", ha detto Sauer, aggiungendo che "i tentativi di creare eccezioni al divieto di revisione lo svuoterebbero". L'amministrazione Trump ha stabilito paralleli tra la revoca del TPS e il divieto di viaggio di Trump che ha preso di mira diversi paesi a maggioranza musulmana durante il suo primo mandato, che la Corte Suprema non ha bloccato in una decisione del 2018 nota come Trump v. Hawaii.

"Lei si basa su Trump v. Hawaii nella sua argomentazione, ma questo riguardava il presidente e le restrizioni all'ingresso", ha detto Roberts a Sauer.

"Qui, siamo preoccupati per il segretario (della Sicurezza Interna) e gli stranieri che sono già presenti. La sua argomentazione è un'espansione significativa di Trump v. Hawaii, non è vero?

" Sauer ha risposto che entrambe le politiche sono "all'interno del nucleo della responsabilità esecutiva" e "cariche di preoccupazioni per le relazioni estere e la sicurezza nazionale". La giudice Sonia Sotomayor, una dei tre giudici liberali, ha affermato che la posizione dell'amministrazione è in contrasto con la legge federale pertinente e la Costituzione degli Stati Uniti.

"Il Congresso avrebbe potuto dire che qualsiasi revoca dello status TPS non è soggetta a revisione, ma non l'ha fatto", ha detto Sotomayor. La legge pertinente potrebbe non consentire una sfida alle "conclusioni sostanziali" se il TPS debba essere terminato, ma sembra consentire sfide ai passaggi procedurali intrapresi per arrivarci, ha detto Sotomayor. La legge federale, ha detto Sotomayor, ha chiaramente "stabilito passaggi procedurali che dovevano essere seguiti"





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte Suprema TPS Immigrazione Haiti Siria Trump Protezione Temporanea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensioni tra Iran e Stati Uniti: Merz critica la strategia USA e IsraeleIl cancelliere tedesco Friedrich Merz critica la politica di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, definendo l'attuale situazione un'umiliazione per gli USA. Continuano le trattative indirette tra Washington e Teheran, ma senza prospettive chiare di una soluzione diplomatica. L'Iran propone una riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco dei suoi porti e garanzie contro attacchi.

Read more »

Tensioni tra Stati Uniti e Iran: Trump insoddisfatto dell'ultima proposta iranianaIl conflitto tra Stati Uniti e Iran, durato due mesi, continua a generare preoccupazioni a livello globale. Il Presidente Trump ha espresso insoddisfazione per l'ultima proposta iraniana, che posticipa le discussioni sul programma nucleare. La situazione rimane tesa, con impatti significativi sul commercio marittimo e sui prezzi del petrolio.

Read more »

Attentato a Trump, Allen formalmente accusato di tentato assassinio del presidente degli Stati UnitiNel complesso, sono i tre i capi d'accusa: oltre a quello del tentato assassinio di Trump, figurano poi il trasporto di arma da fuoco e munizioni con l'intento di commettere un reato grave e l'aver esploso colpi d'arma da fuoco nel corso di un crimine...

Read more »

L’Iran sta umiliando gli Stati Uniti di Trump, dice il cancelliere tedesco Friedrich MerzSi riferiva al modo in cui si stanno svolgendo (o meglio: non svolgendo) i negoziati di pace

Read more »

L'ambasciatore Gb negli Usa: 'Relazione speciale degli Stati Uniti è solo con Israele'Stando alla conversazione trapelata su Sky News Uk, Turner avrebbe liquidato il rapporto fra Londra e Washington come una cosa del passato

Read more »

Il Re si rivolge al Congresso degli Stati Uniti: un messaggio di amicizia e storia condivisaIl Re ha tenuto un discorso storico al Congresso degli Stati Uniti, sottolineando il legame duraturo tra Regno Unito e Stati Uniti, la loro storia condivisa e l'importanza della democrazia e della cooperazione internazionale. Il discorso ha ripercorso secoli di relazioni, evidenziando sia i disaccordi che le collaborazioni che hanno plasmato il mondo moderno.

Read more »