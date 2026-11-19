La massima corte del Massachusetts deciderà se un secondo processo per omicidio è costituzmente vietato per Lindsay Clancy, dopo che il processo iniziale si è concluso con un verdetto non unanime e una dichiarazione di nullità.

La Corte Suprema del Massachusetts ha annunciato giovedì che esaminerà le complesse argomentazioni legali presentate da Lindsay Clancy, la donna del Massachusetts le cui accuse di omicidio per la morte dei suoi tre figli sono al centro di un acceso dibattito giudiziario nazionale.

L'obiettivo principale della difesa è ottenere l'archiviazione definitiva delle accuse, impedendo così che la Clancy debba affrontare un secondo processo. Questo sviluppo cruciale è giunto poco prima della data prevista per il nuovo processo, fissato inizialmente per il 29 marzo, creando un incrocio di date legali che metterà alla prova l'interpretazione costituzionale degli Stati Uniti riguardo al divieto di doppio giudizio.

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Corte Suprema Massachusett esamina caso Clancy

La giudice Elizabeth Dewar ha dichiarato che il caso merita un riesame completo da parte dell'intera Corte Suprema del Massachusetts, un passo insolito che sottolinea la gravità e la complessità delle questioni giuridiche in gioco. La decisione di ascoltare le argomentazioni a gennaio introduce un nuovo capitolo nella lunga vicenda giudiziaria che ha catturato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica da quando i fatti sono avvenuti nel 2023.

Le origini di questa battaglia legale risalgono al settembre dello scorso anno, quando il giudice William Sullivan della Corte Superiore di Plymouth aveva dichiarato un processo nullo dopo che la giuria nel processo iniziale aveva riportato un stallo. Secondo le ricostruzioni, un giurato irriducibile stava impedendo al corpo giudicante di raggiungere un verdetto unanime, nonostante le istruzioni del giudice.

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Il giudice Sullivan aveva respinto le precedenti richieste della difesa di annullare la decisione di procedere con un nuovo processo, sostenendo che la dichiarazione di nullità non violasse la protezione del Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti contro il doppio giudizio per lo stesso reato. Tuttavia, gli avvocati della Clancy hanno sostenuto fermamente che la dichiarazione di nullità non fosse manifestamente necessaria e che il giudice avrebbe dovuto invece esaminare direttamente il giurato irriducibile o eventualmente rimuoverlo, piuttosto che dichiarare nullo l'intero procedimento.

Difesa Clancy contesta secondo processo per doppio giudizio

Questa disputa legale ha portato l'appello fino alla corte più alta dello Stato, dove la difesa ora argomenta che i diritti costituzionali garantiti a Clancy in materia di doppio giudizio dovrebbero proibire un secondo processo penale. Lindsay Clancy, 36 anni, affronta accuse di omicidio di primo grado per la morte di sua figlia Cora, di cinque anni, suo figlio Dawson, di tre anni, e il piccolo Callan, di otto mesi.

Se condannata per tali accuse, la Clancy rischia la pena dell'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Non vi è mai stata alcuna disputa durante il processo iniziale sul fatto che la Clancy avesse strangolato i bambini con fasce per ginnastica il 24 gennaio 2023 nel seminterrato della loro casa a Duxbury, un sobborgo di Boston.

Strategia difensiva psicosi postpartum Lindsay Clancy

Dopo l'omicidio, la donna aveva cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene con un coltello e lanciandosi da una finestra del secondo piano, un atto che l'ha lasciata paralizzata. La strategia difensiva si è basata sull'argumento della psicosi postpartum, sostenendo che la Clancy non fosse responsabile penalmente al momento dei fatti.

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La Procura Distrettuale della Contea di Plymouth non ha risposto alle richieste di commento in merito alla decisione della Corte Suprema, mentre l'avvocato difensore Martin Weinberg ha espresso soddisfazione per l'attenzione della corte più alta verso questa questione di grande importanza giuridica e umana, che definisce fondamentale per la definizione dei limiti della tutela costituzionale contro i doppi procedimenti penali.