La Corte Suprema Federale irachena autorizza Baghdad a inviare truppe nei valichi di frontiera del Kurdistan. Prime Minister Ali al-Zaidi ordina il controllo federale per fermare il contrabbando di petrolio e coordinare le risorse energetiche.

La Corte Suprema Federale dell' Iraq ha emesso una sentenza definitiva che conferisce a Baghdad il potere legale di dispiegare truppe federali per garantire la sicurezza dei confini internazionali del Paese. Questa decisione, riportata mercoledì dalla televisione di Stato irachena, abbraccia esplicitamente le aree frontaliere situate nel territorio amministrato dalla Regione del Kurdistan. La sentenza segnatura un momento cruciale nella relazione tra il governo centrale e le autorità curde, rispondendo direttamente all'ordine impartito dal Primo Ministro Ali al-Zaidi il giorno precedente.

Mandato Federalismo e Controllo Confini

Il Primo Ministro Ali al-Zaidi aveva ordinato martedì alle autorità federali di assumere il pieno controllo dei valichi di frontiera gestiti dalla Regione del Kurdistan. Questa misura drastica è stata adottata come risposta diretta a un'indagine approfondita sul contrabbando di petrolio condotta presso la North Oil Company, un'entità di proprietà statale. La Corte ha confermato che le autorità federali hanno l'autorità di supervisionare tutte le agenzie operanti presso questi punti di confine, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica rispetto alle amministrazioni locali.

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Coordination Doganale e Gestione Risorse

Sebbene il controllo militare e doganale sia assegnato al centro, la Corte ha stabilito che Baghdad deve necessariamente coordinarsi con i governi regionali e provinciali per quanto riguarda l'amministrazione doganale. Questa specifica clausola mira a bilanciare il potere centrale con le autonomie locali esistenti. Inoltre, l'ordine del Primo Ministro Zaidi ha esteso il controllo federale al settore energetico, richiedendo al Ministero federale del Petrolio di gestire direttamente i propri campi nelle aree sotto il controllo di sicurezza curdo.

Province Oil Fields e Responsabilità Condivide

L'intervento federale si estende alle province di Kirkuk, Ninive, Diyala e Salahuddin, dove i giacimenti di petrolio e gas si trovano in territori che rientrano nella sfera di sicurezza della Regione del Kurdistan. La Corte ha chiarito che il Ministero federale del Petrolio può supervisionare e sottoporre a revisione questi campi energetici. Tuttavia, ha anche ribadito che Baghdad condivide la responsabilità della gestione del petrolio e del gas prodotto con i governi regionali e le province produttrici, mantenendo un equilibrio finanziario e amministrativo complesso.

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Reazione Kurdistan e Richiesta Diplomatico

Il Governo Regionale del Kurdistan ha reagito con ferma opposizione a queste mosse, definendo "linguaggio militare e minacce" il tono utilizzato dal portavoce militare iracheno nelle sue dichiarazioni ufficiali. I leader curdi hanno respinto categoricamente l'uso di minacce e hanno invece invocato il dialogo immediato con Baghdad. Hanno sottolineato che le autorità regionali sono già attivamente impegnate nella collaborazione con le autorità federali per combattere la corruzione.

Obiettivo Finale Contrabbandare Stop

Nonostante le tensioni politiche, entrambe le parti hanno espresso una posizione comune riguardo alla necessità di porre fine al contrabbando di petrolio in tutto l'Iraq. Il Governo Regionale del Kurdistan ha ribadito la propria volontà di lavorare a stretto contatto con il governo centrale per eliminare queste attività illegali. Questa situazione rappresenta un test significativo per la coesione nazionale irachena e per la capacità del governo di Ali al-Zaidi di imporre l'autorità federale senza destabilizzare ulteriormente le relazioni con le regioni autonome.