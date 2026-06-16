Corte Suprema israeliana respinge ricorso per il rilascio di medico palestinese detenuto senza accuse

Il medico palestinese Hussam Abu Safiya, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, è uno dei almeno 14 medici di Gaza detenuti in Israele senza alcuna accusa da più di un anno. La Corte Suprema israeliana ha respinto martedì un ricorso per il rilascio di Abu Safiya, basando la sua decisione su 'materiali riservati' che non sono stati condivisi con il medico né con il suo avvocato. Abbas, direttore del Dipartimento per i prigionieri e i detenuti dell'organizzazione israeliana per i diritti umani Physicians for Human Rights Israel (PHRI), ha affermato che 'il messaggio trasmesso da questa decisione è inequivocabile: un professionista del settore medico può essere privato della sua libertà a tempo indeterminato senza essere accusato e senza che le autorità presentino prove contro di lui in un'udienza pubblica'. L'avvocato di Abu Safiya e le organizzazioni per i diritti umani sostengono che al medico siano stati negati pasti sufficienti e che sia stato aggredito in carcere.

Il medico palestinese Hussam Abu Safiya , catturato dall'esercito israeliano a Gaza alla fine del 2024 e tuttora in stato di detenzione, è apparso in videoconferenza all'udienza della Corte Suprema israeliana a Gerusalemme, il 10 giugno 2026.

La Corte Suprema israeliana ha respinto martedì un ricorso per il rilascio di Abu Safiya, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, che è uno dei almeno 14 medici di Gaza detenuti in Israele senza alcuna accusa da più di un anno. La Corte ha basato la sua decisione su 'materiali riservati' che non sono stati condivisi con Abu Safiya né con il suo avvocato, Naji Abbas, direttore del Dipartimento per i prigionieri e i detenuti dell'organizzazione israeliana per i diritti umani Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

Abbas ha affermato che 'il messaggio trasmesso da questa decisione è inequivocabile: un professionista del settore medico può essere privato della sua libertà a tempo indeterminato senza essere accusato e senza che le autorità presentino prove contro di lui in un'udienza pubblica'. L'avvocato di Abu Safiya e le organizzazioni per i diritti umani sostengono che al medico siano stati negati pasti sufficienti e che sia stato aggredito in carcere.

Mercoledì scorso Abu Safiya è comparso in videoconferenza a un'udienza della Corte Suprema a Gerusalemme, apparendo visibilmente dimagrito. L'esercito israeliano ha accusato Abu Safiya di essere un membro del gruppo militante palestinese Hamas. Non ha fornito prove e il ministero della salute di Gaza e Hamas hanno negato l'accusa. Nel 2023, Abu Safiya era tra i medici che si sono rifiutati di abbandonare le decine di neonati che stavano curando dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato loro di andarsene





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