Corte Suprema UK: Palestine Action sfida il bando terroristico

Huda Ammori contesta la designazione terroristica di Palestine Action alla Corte Suprema del Regno Unito, sostenendo la sproporzione del bando introdotto nel 2025 dal governo.

Huda Ammori, cofondatrice di Palestine Action, ha presentato mercoledì un ricorso ufficiale presso la Corte Suprema del Regno Unito per contestare la decisione del governo britannico di classificazione del gruppo come organizzazione terroristica. L'audienza si è svolta il 4 novembre 2026 a Londra, davanti ai giudici più alti del paese, segnando un momento cruciale nel dibattito legale sulle libertà civili e sulla sicurezza nazionale. Ammori e il suo team legale affermano che la designazione è sproporzionata e danneggia il quadro normativo esistente contro il terrorismo, chiedendo l'annullamento del divieto imposto due anni fa.

Dettagli Core e Meccanismo della Contesa

Il governo del Regno Unito ha istituito il bando su Palestine Action nel 2025, dopo una serie di incidenti ad alto profilo che hanno coinvolto principalmente aziende del settore della difesa. Il Ministero degli Interni britannico, noto come Home Office, sostiene che le azioni del gruppo abbiano causato gravi danni alla proprietà e giustificato la misura estrema. Un caso specifico citato è l'irruzione del 2024 contro l'azienda di difesa israeliana Elbit Systems, che ha provocato un danno stimato di 1 milione di sterline, equivalenti a 1,35 milioni di dollari.

Also read Corte Suprema USA respinge blocco Trump su voti California

Prima di questo episodio, l'attenzione si era concentrata su un'irruzione nella base aerea di Brize Norton della Royal Air Force, dove due aerei furono danneggiati. I legali di Ammori hanno sottolineato che, al momento della proclamazione del divieto, funzionari governativi avevano valutato che solo tre delle 385 azioni compiute dal gruppo negli ultimi cinque anni soddisfassero la definizione giuridica di terrorismo. Questa discrepanza numerica costituisce il nucleo dell'argomentazione legale presentata alla Corte Suprema.

Posizioni delle Parti e Opinioni Concorrenti

La decisione di bandire il gruppo ha scatenato reazioni divise nella società britannica. Gruppi per le libertà civili e sostenitori di spicco, come la scrittrice irlandese Sally Rooney, hanno criticato aspramente il provvedimento. Rooney ha dichiarato che i suoi libri non possono più essere venduti in Gran Bretagna a causa della sua intenzione di destinare i diritti d'autore al gruppo, creando una situazione controversa che attira l'attenzione dei media internazionali. La sua posizione rappresenta solo una parte di un ampio fronte di dissenso contro la criminalizzazione del movimento.

Advertisement

Dall'altra parte, il Home Office ha difeso fermamente la propria postura. Il Ministero ha affermato che l'attacco del 2024 a Elbit Systems ha comportato l'uso di violenza e armi contro il personale di sicurezza e gli agenti di polizia. Uno degli agenti ha subito una grave lesione spinale dopo essere stata colpita con una mazza ferrata. I legali dello Stato hanno utilizzato questo evento come prova chiave della natura violenta e minacciosa delle attività del gruppo, rifiutando qualsiasi paragone con movimenti storici pacifici.

Raza Husain, avvocato che rappresenta Ammori, ha ribattuto mercoledì citando le suffragette e altri gruppi storici che utilizzarono tattiche simili o più estreme. Husain ha sottolineato come le suffragette abbiano condotto una campagna di bombarding all'inizio del ventesimo secolo, chiedendo coerenza nell'applicazione delle leggi antiterrorismo. Il Corte d'Appello aveva inizialmente rigettato il ricorso del gruppo nel giugno 2025, rifiutando questi paralleli storici e sostenendo che le azioni di Palestine Action fossero distinte per gravità e impatto.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Le conseguenze legali del bando sono già tangibili per migliaia di cittadini. Tra il luglio 2025 e giugno 2026, le statistiche del Home Office hanno registrato oltre 3.600 arresti legati al sostegno a Palestine Action. Questo numero rappresenta più di un terzo di tutti gli arresti per terrorismo nel Regno Unito dall'undici settembre. Con gli oltre trecento arresti avvenuti il fine settimana scorso davanti all'ambasciata americana a Londra e altre due dozzine davanti alla Corte Suprema, la cifra totale supera ora le 4.000 persone.

Il risultato di questa sentenza potrebbe avere ripercussioni massicce sul sistema giudiziario britannico. Se la Corte Suprema dovesse rovesciare il bando, tutte le accuse derivanti da questi arresti potrebbero essere annullate. Inoltre, il contesto internazionale gioca un ruolo significativo, poiché gli Stati Uniti hanno designato Palestine Action come gruppo terroristico ad agosto. Il presidente Donald Trump aveva precedentemente descritto gli attivisti che hanno preso di mira il suo resort a Turnberry in Scozia come terroristi, allineando la politica estera americana a quella britannica.

Advertisement

La campagna di Palestine Action, fondata nel 2020, ha portato avanti centinaia di azioni, spesso consistite nell'occupare edifici, spruzzare graffiti o infrangere le finestre di aziende considerate fornitori di armi per Israele. Dopo l'inizio del bombardamento di Gaza da parte di Israele nell'ottobre 2023, le attività del gruppo si sono intensificate drasticamente. La sentenza della Corte Suprema stabilirà un precedente legale che definirà i limiti accettabili del dissenso politico e della sicurezza nazionale nel Regno Unito per i prossimi anni.