Corte Suprema Usa approva muri confine Texas Big Bend Trump

La Corte Suprema degli USA consente la costruzione di barriere al confine nel Parco Nazionale Big Bend. Il caso riguarda l'uso di deroghe ambientali da parte dell'amministrazione Trump contro le opposizioni.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha concesso il via libera definitivo all'amministrazione del presidente Donald Trump per procedere con la costruzione di barriere lungo il confine messicano nella regione remota del Texas occidentale, inclusa l'area del Parco Nazionale di Big Bend. Questo decisione, resa nota lunedì 9 novembre, accelera significativamente una delle priorità di lungo periodo dell'esecutivo repubblicano, superando un ordine precedente di un giudice federale che aveva bloccato i lavori durante lo svolgimento di una causa intentata da gruppi ambientalisti e altri attori opposti al progetto.

Meccanismo legale e deroghe alla normativa ambientale

La decisione della massima corte ha accolto la richiesta di emergenza presentata dall'amministrazione Trump per sospendere l'inibitoria del giudice federale, consentendo così la ripresa delle attività in un'area situata a circa 250 miglia (400 chilometri) a sud-est di El Paso. L'amministrazione ha sostenuto che la regione è classificata come "area ad alta immigrazione illegale" e che la costruzione di barriere aggiuntive è necessaria per il controllo dei confini, citando il sequestro di grandi quantità di droghe e le operazioni dei cartelli a sud della frontiera in Messico. Queste azioni si basano su una legge federale del 1996 progettata per facilitare la costruzione di barriere nelle aree con alti tassi di attraversamenti illegali, permettendo al Dipartimento della Sicurezza Interna di emettere deroghe che bypassano numerose leggi ambientali e di conservazione.

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Posizioni contrastanti tra sostenitori e oppositori del progetto

Il Segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin e la sua predecessora Kristi Noem, entrambi nominati da Trump, hanno emesso queste deroghe tra febbraio e luglio, giustificandole con l'urgenza di fermare il traffico illegale. Tuttavia, la proposta ha incontrato una forte opposizione da parte di funzionari locali, conservazionisti e persino alcuni repubblicani del Texas. La causa è stata promossa dal Center for Biological Diversity, una guida fluviale dell'area di Big Bend e un gruppo di cittadini che mira a preservare una chiesa storica a Ruidosa, nel Texas, sostenendo che la struttura adobe è minacciata dalla costruzione della frontiera. I richiedenti hanno argomentato che le deroghe eccedono l'autorità del Segretario e violano la dottrina delle "grandi questioni", che richiede un'esplicita autorizzazione del Congresso per azioni esecutive di enorme rilevanza economica e politica.

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Impatto reale sul territorio e prossimi passi previsti

L'amministrazione ha chiarito che la maggior parte delle costruzioni nel settore di Big Bend, che si estende per oltre 300 miglia (480 chilometri), avverrà su terreni di proprietà privata. Nel Parco Nazionale di Big Bend sarà installato un sistema di barriere veicolari non contigue di 17 miglia (27 chilometri), ma non le barriere pedonali alte 30 piedi (9 metri) previste in altre zone. Nel mese di agosto, l'amministrazione aveva già sospeso temporaneamente i lavori a Big Bend dopo aver ricevuto critiche bipartite riguardo al potenziale impatto sul paesaggio e sulla fauna selvatica dell'area. Senza le deroghe, il progetto avrebbe dovuto rispettare rigorosamente l'Endangered Species Act, il National Environmental Policy Act e il National Historic Preservation Act, processi che i sostenitori del progetto ritengono ostacolati dalle ingiunzioni precedenti.