Corte Suprema USA: decisioni imminenti su armi e atleti transgender

La Corte Suprema degli Stati Uniti si prepara a emettere sentenze su casi cruciali riguardanti il diritto di portare armi e i divieti per gli atleti transgender nelle squadre sportive femminili. Le decisioni, attese entro fine mese, potrebbero ridefinire le politiche su genere e possesso di armi nel paese.

La Corte Suprema degli Stati Uniti si prepara a emettere decisioni su due controversi casi che riguardano le cosiddette 'guerre culturali': il diritto di portare armi e la partecipazione degli atleti transgender nelle squadre sportive femminili.

Il 13 gennaio 2026, attivisti hanno manifestato con bandiere transgender davanti al palazzo della Corte, mentre i giudici ascoltavano le argomentazioni orali in due cause che mettono in discussione le leggi statali sostenute dai Repubblicani, che vietano agli atleti transgender di competere nelle squadre femminili delle scuole pubbliche. Questi casi provengono da Idaho e West Virginia, e si inseriscono in un contesto di crescenti restrizioni ai diritti delle persone transgender promosse dal presidente Donald Trump e da diversi stati conservatori.

Il caso principale riguarda la legge dell'Idaho, supportata anche dal West Virginia, che vieta agli atleti transgender di partecipare a squadre sportive femminili nelle scuole pubbliche, comprese le università. Il governo Trump ha difeso queste leggi, sostenendo che siano necessarie per proteggere l'equità sportiva e la sicurezza delle atlete donne. I sondaggi mostrano che una maggioranza di americani è contraria alla partecipazione di atleti transgender in squadre allineate con la loro identità di genere, specialmente a livello universitario.

'C'è un vasto consenso su questo tema', ha affermato William Bock, avvocato specializzato in diritto sportivo presso lo studio Kroger Gardis Regas, che sostiene le misure dell'Idaho e del West Virginia. 'Il 70-80% del pubblico non capisce perché si stia litigando su questo'. D'altro canto, i difensori dei diritti LGBTQ+ protestano, sostenendo che tali leggi discriminano ingiustamente e violano i principi di uguaglianza. Parallelamente, la Corte deve pronunciarsi su due importanti casi relativi al diritto di portare armi.

Il primo riguarda una legge federale del 1968 che vieta ai consumatori di droga illegali di possedere armi da fuoco. Il caso è stato portato da un uomo del Texas che ha dichiarato di fare uso di marijuana più volte alla settimana ed è stato incriminato proprio in base a questa norma. La stessa legge era stata utilizzata nel 2023 per incriminare Hunter Biden, figlio dell'allora presidente Joe Biden, che poi lo ha graziato.

L'amministrazione Trump difende la legge, ma la Corte sembra scettica. Darrell Miller, professore di diritto all'Università di Chicago, ha osservato che i giudici appaiono preoccupati di estendere troppo la portata della sentenza e minare altre parti della legge, come quelle relative ai pregiudicati. Il secondo caso riguarda una legge delle Hawaii che richiede l'autorizzazione esplicita del proprietario per portare una pistola su proprietà privata aperta al pubblico, come molti negozi.

La Corte, a maggioranza conservatrice, sembra orientata a respingere questa legge, ampliando ulteriormente i diritti della Seconda Emendamento. Secondo Hayley Lawrence, direttrice esecutiva del Duke Center for Firearms Law, la decisione potrebbe anche chiarire il quadro giuridico stabilito nel 2022 con il caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, che richiede che ogni restrizione alle armi sia coerente con la tradizione storica americana.

In un paese diviso sulla violenza armata e le stragi di massa, la Corte ha finora adottato un'interpretazione estensiva del Secondo Emendamento. Le sentenze sono attese entro la fine del mese, concludendo il mandato di nove mesi della Corte. Queste decisioni avranno un impatto profondo sulle politiche pubbliche riguardanti il genere e il possesso di armi, alimentando ulteriormente il dibattito politico e culturale negli Stati Uniti





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