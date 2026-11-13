Corte Suprema USA esamina restrizioni asilo di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di esaminare la legalità delle severe restrizioni all'asilo imposte dal presidente Donald Trump al confine con il Messico, un provvedimento chiave della sua politica migratoria.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato ufficialmente che esaminerà la legalità delle restrizioni all'accesso all'asilo imposte dal presidente Donald Trump al confine meridionale con il Messico. Questo passaggio cruciale segna un nuovo capitolo nella battaglia legale che ha visto il governo federale opporsi a diversi tribunali inferiori riguardo alla politica migratoria intransigente attuata dall'amministrazione repubblicana.

Dettagli della causa e tempistiche giudiziarie

La corte ha accettato l'appello presentato da Donald Trump contro la sentenza di un tribunale di grado inferiore. Tale sentenza precedente aveva stabilito che il presidente aveva ecceduto i propri poteri costituzionali negando ai migranti catturati mentre entravano illegalmente nel paese la possibilità di presentare domanda di asilo. I giudici sono attesi per ascoltare le argomentazioni nelle prossime settimane e si prevede che emetteranno una decisione definitiva entro la fine del mese di giugno.

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Origine della politica e differenze con Biden

Donald Trump, che ha definito l'afflusso di migranti come un'invasione, ha annunciato queste nuove restrizioni poche ore dopo l'inizio del suo secondo mandato presidenziale, avvenuto il 20 gennaio 2025. La sua politica ha una portata significativamente più ampia rispetto alle misure simili implementate dal suo predecessore, l'ex presidente democratico Joe Biden. Joe Biden aveva limitato l'accesso all'asilo al confine meridionale in un tentativo specifico di ridurre gli attraversamenti illegali, ma la nuova direttiva va oltre quei limiti.

Impatto sui richiedenti asilo e procedure

Sotto la nuova politica di Trump, i migranti catturati mentre attraversano illegalmente il confine meridionale sono espressamente proibiti dal perseguire richieste di asilo. Questa proibizione si applica anche a coloro che arrivano ai punti di ingresso ufficiali ma non possiedono determinate informazioni sulla storia medica o criminale. I sostenitori dei diritti dei migranti hanno sottolineato che tale requisito è spesso impossibile da soddisfare per le persone in fuga dalla violenza nei loro paesi d'origine.

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Posizioni degli attori e contesto legale globale

I gruppi per i diritti degli immigrati hanno presentato una causa collettiva contro questa politica a nome dei potenziali richiedenti asilo che affermano di essere stati negati l'intervista per la paura credibile dalle autorità di immigrazione statunitensi prima della deportazione. Tali interviste sono progettate per determinare se i migranti che cercano asilo subirebbero persecuzioni nel loro paese natale basata su razza, religione, nazionalità o opinione politica. Un giudice federale nel Distretto di Columbia ha emesso una sentenza favorevole ai gruppi per i diritti degli immigrati nel luglio 2025.

Prossimi passi e precedenti giudiziari

La Corte d'Appello per il Circuito del Distretto di Columbia ha confermato la sentenza del giudice ad aprile, ma ha sostanzialmente accettato di bloccarne l'effetto immediato per consentire all'amministrazione di appellarsi alla Corte Suprema. Con una maggioranza conservatrice di sei contro tre, la Corte Suprema è stata finora deferente verso Donald Trump nelle sfide alle sue politiche migratorie durante il suo secondo mandato. Le argomentazioni sulla legalità di altre misure di deportazione rapida sono previste per il 9 dicembre, mentre la questione centrale sull'asilo proseguirà il suo iter costituzionale.