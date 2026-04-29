Corte Suprema USA indebolisce il Voting Rights Act: un colpo ai diritti di voto delle minoranze

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che limita la portata del Voting Rights Act, rendendo più difficile contestare le mappe elettorali discriminatorie. La decisione favorisce i Repubblicani e solleva preoccupazioni sull'accesso al voto per le minoranze.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha pronunciato una sentenza che indebolisce significativamente una disposizione chiave del Voting Rights Act (legge sui diritti di voto ), rendendo più difficile per le minoranze contestare le mappe elettorali considerate discriminatorie dal punto di vista razziale.

La decisione, con un voto di 6 a 3, favorisce i Repubblicani della Louisiana e l'amministrazione dell'ex Presidente Donald Trump. I giudici hanno bloccato una mappa elettorale che avrebbe garantito alla Louisiana un secondo collegio congressuale a maggioranza nera.

Questa sentenza è stata aspramente criticata dai tre giudici liberali della Corte e da numerosi esperti legali, che la definiscono un vuoto sostanziale nella Sezione 2 del Voting Rights Act, una legge fondamentale emanata per impedire che le mappe elettorali diluiscano il potere di voto delle minoranze. La decisione arriva in un momento di intensa battaglia politica in diversi stati, sia governati dai Repubblicani che dai Democratici, riguardo alla ridelineazione dei collegi elettorali in vista delle elezioni congressuali di novembre.

Trump e i Repubblicani sperano di mantenere le loro strette maggioranze alla Camera dei Rappresentanti e al Senato degli Stati Uniti. L'impatto preciso della sentenza sulle elezioni di metà mandato non è ancora chiaro, ma gli esperti legali suggeriscono che gli stati potrebbero tentare di adottare nuove mappe elettorali in conseguenza della decisione. La Louisiana ha già fissato le elezioni primarie per il 16 maggio. La Corte Suprema è attualmente composta da una maggioranza conservatrice di 6 giudici su 3.

La sentenza è stata redatta dal giudice Samuel Alito e sottoscritta dai suoi cinque colleghi conservatori, mentre i tre giudici liberali si sono espressi in dissenso. La Sezione 2 del Voting Rights Act era stata concepita per proibire le mappe elettorali che avrebbero indebolito il potere di voto delle minoranze, anche in assenza di prove dirette di intenti razzisti.

Alito ha sostenuto che l'attenzione della Sezione 2 deve ora concentrarsi sull'applicazione del divieto costituzionale di discriminazione razziale intenzionale sancito dal Quindicesimo Emendamento. Il Quindicesimo Emendamento, ratificato nel 1870 dopo la Guerra Civile Americana, autorizza il Congresso a emanare leggi che garantiscano il diritto di voto senza discriminazioni basate su razza, colore o condizione di servitù precedente.

Alito ha aggiunto che interpretare la Sezione 2 come se vietasse una mappa semplicemente perché non prevede un numero sufficiente di collegi a maggioranza minoritaria creerebbe un diritto non protetto dall'emendamento. Questa disposizione ha assunto maggiore importanza come baluardo contro la discriminazione razziale nel voto dopo che la Corte Suprema, in una sentenza del 2013, ha indebolito un'altra parte della stessa legge.

La giudice Elena Kagan ha redatto un parere dissidente, sostenendo che la sentenza rende il Voting Rights Act 'quasi una lettera morta' e che le conseguenze saranno 'gravi'. Secondo Kagan, la nuova interpretazione della Sezione 2 consentirebbe agli stati di diluire sistematicamente il potere di voto dei cittadini appartenenti a minoranze senza conseguenze legali.

Il professore di diritto di Harvard Nicholas Stephanopoulos ha definito la sentenza una 'completa demolizione' della Sezione 2, sostenendo che, pur rimanendo formalmente in vigore, sarà impossibile vincere una causa basata su tale disposizione. Ha aggiunto che gli stati potranno smantellare i collegi elettorali che offrono opportunità alle minoranze, purché dichiarino di farlo per motivi politici o partitici.

Il presidente della NAACP, Derrick Johnson, ha definito la decisione un 'colpo devastante' al Voting Rights Act, annunciando che l'organizzazione risponderà mobilitando gli elettori alle elezioni di metà mandato, sottolineando che 'la nostra migliore difesa e offesa è la scheda elettorale'. Il presidente della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, ha invece affermato che la Corte Suprema ha raggiunto un 'risultato ovvio' nel caso





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